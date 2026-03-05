El nombre de mujer que quedó en el olvido: se usó por última vez en 1946

En la actualidad, las tendencias prefieren la brevedad de las vocales modernas o la sonoridad globalizada. Y a ese nombre ausente, nadie lo elige y tampoco nadie lo hereda.

De ese modo se descubrió que existe un nombre de mujer raro y exótico, que fue utilizado a fines del siglo XIX y principios del XX, aunque hace 80 años que ninguna persona ha vuelto a elegir para identificar a una recién nacida, ya que la última vez que se registró fue en el año 1946.

El nombre de mujer que no se usa en Argentina desde hace 80 años

El nombre de mujer que no es utilizado en Argentina desde hace 80 años es Gaudelia, que en su raíz latina prometía "alegría" y "gozo", se convirtió paradójicamente en sinónimo de ausencia. Más allá de que presenta un aire clásico y distinguido, Gaudelia en un nombre muy poco frecuente. Con raíces profundas en el latín, tuvo su auge en 1936.

Origen y Etimología: Gaudelia es la variante femenina de Gaudelio, un nombre que proviene directamente del latín Gaudelius. Su raíz es el verbo latino “gaudere”, que significa: gozar, alegrarse, estar alegre.

Significado: es un nombre "teofórico" o de buenos augurios, similar en espíritu a nombres como Leticia, Beatriz o Felicidad, que buscaban atraer estados de ánimo positivos para la persona que los portaba. se interpreta comúnmente como: "aquella que es alegre" o "la que experimenta gozo y alegría".

Santoral: su onomástica se celebra tradicionalmente el 29 de septiembre, en honor a San Gaudelio, un mártir del siglo V. Noes un nombre masivo; hoy en día se considera un nombre "vintage" o tradicional, lo que le otorga un toque de exclusividad y elegancia a quien lo lleva.

En qué países se usa el nombre Gaudelia

El nombre Gaudelia se concentra principalmente en países con herencia hispana y, curiosamente, en el sudeste asiático.

México: es el país donde el nombre tiene mayor registro histórico y actual.

Filipinas: debido a la influencia española durante siglos, Filipinas conserva muchos nombres latinos que han caído en desuso en otras partes, como Gaudelia.

debido a la influencia española durante siglos, Filipinas conserva muchos nombres latinos que han caído en desuso en otras partes, como Gaudelia. Estados Unidos: su presencia está fuertemente ligada a la comunidad hispana. Es más común encontrarlo en estados con alta población de origen mexicano, como California, Texas y Arizona.