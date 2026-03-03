Muchos nombres antiguos y tradicionales que parecían olvidados han vuelto a estar de moda en los últimos tiempos. Son nombres antiguos que fueron muy utilizados para los recién nacidos en varias décadas atrás y las personas que están identificadas con ellos ya han superado los 50 o 60 años. Pero curiosamente estos "nombres viejos" volverán a imponerse en 2026.
Al momento de bautizar a los más pequeños se los identificaba según lo que estaba de moda, pero hay una tradición que vuelve: los nombres antiguos que volverán a imponerse en 2026
Aparentemente los nuevos padres están optando por anotar a sus hijos al momento de bautizarlos con esos "nombres viejos", que tal vez los hace recordar a sus padres o sus abuelos, ya que es normal encontrarlos entre personas de generaciones mayores.
Luego del nacimiento, la decisión más importante para los padres es encontrar el nombre del nuevo o nueva integrante de la familia. "Lo viejo funciona", es la frase que va ganando terreno entre los padres para identificar a los recién llegados y que aspiran a transformarse en tendencia durante 2026.
La decisión es importante, porque los llamados "nombres viejos" van a identificar a esos niños durante el resto de su vida y se los relacionará con aquellos integrantes de la familia de generaciones anteriores que marcaron el camino.
En estos casos tendrán que intervenir el Registro Nacional de las Personas para autorizarlos, porque se trata de nombres clásicos o "nombres viejos" que vienen identificando a las personas desde épocas pasadas y que nunca perdieron su encanto.
Nombres de mujer
- Dolores: nombre de tradición religiosa que alude al sufrimiento desde una mirada espiritual. Se asocia con sensibilidad, empatía y fortaleza interior.
- Antonia: nombre clásico de origen latino asociado al valor, la dignidad y el reconocimiento.
- Josefina: versión femenina de José, de raíz hebrea. Remite a la idea de crecimiento, abundancia y bendición divina.
- María: de fuerte raíz bíblica, simboliza fe, pureza, sencillez y fortaleza espiritual.
- Matilde: nombre de origen germánico vinculado a la fortaleza y al espíritu de lucha. Se asocia a personas decididas, perseverantes y con gran carácter.
- Helena: de procedencia griega, está relacionado con la luz, el brillo y la belleza. Representa claridad, presencia destacada y armonía.
- Amalia: con raíces germánicas y griegas, se vincula al esfuerzo, el trabajo y la dedicación, además de transmitir dulzura y calidez.
Nombres de varón
- Antonio: de raíz latina, vinculado a la valentía, el coraje y la determinación.
- Pedro: derivado del griego, relacionado con la piedra. Simboliza solidez, firmeza y confiabilidad.
- Benjamín: de origen hebreo, se interpreta como hijo querido o predilecto. Sugiere protección y cercanía familiar.
- Lorenzo: nombre de origen latino que hace referencia a una antigua ciudad romana. Se asocia con nobleza y distinción.
- Hugo: nombre de origen germánico asociado al pensamiento y la inteligencia.
- Joaquín: de origen hebreo, transmite la idea de un proyecto guiado por Dios. Representa constancia y propósito.
- Felipe: de raíz griega, expresa amor por los caballos y se vincula con nobleza, energía y espíritu aventurero.