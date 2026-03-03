Una tradición que vuelve: los nombres antiguos que volverán a imponerse en 2026.

Aparentemente los nuevos padres están optando por anotar a sus hijos al momento de bautizarlos con esos "nombres viejos", que tal vez los hace recordar a sus padres o sus abuelos, ya que es normal encontrarlos entre personas de generaciones mayores.

Luego del nacimiento, la decisión más importante para los padres es encontrar el nombre del nuevo o nueva integrante de la familia. "Lo viejo funciona", es la frase que va ganando terreno entre los padres para identificar a los recién llegados y que aspiran a transformarse en tendencia durante 2026.