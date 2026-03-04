Conmoción: un bebé recién nacido fue rescatado tras ser abandonado por una mujer

Bebé niño encontrado

El pequeño se encontraba envuelto apenas en una remera blanca doblada, mientras que varios vecinos, al enterarse de lo ocurrido, asistieron al lugar y relataron escenas desgarradoras. Es que el bebé aún tenía el cordón umbilical sin cortar y presentaba manchas de sangre en su cuerpo, lo que indica que el parto habría ocurrido apenas poco tiempo antes de ser abandonado.

De inmediato, los vecinos dieron aviso al teléfono de emergencias 911 y brindaron los primeros auxilios mientras aguardaban la llegada de las autoridades policiales y una ambulancia, que arribaron rápidamente.

El recién nacido fue trasladado de urgencia al Sanatorio San Juan Evangelista. Luego de las primeras evaluaciones, los médicos indicaron que pese a las condiciones extremas del hallazgo, el niño se encuentra estable, en buenas condiciones de salud, fuera de peligro y recibiendo los cuidados necesarios.

Por estas horas, la investigación se encuentra en etapa de identificar a los responsables, aunque en las últimas horas se logró reunir información de importancia. Es que las cámaras de seguridad de la zona fueron analizadas minuciosamente, y todo apuntan a una mujer que sería la que habría dejado la bolsa con el pequeño.

Bebé niño mujer

Se trata de una mujer de contextura delgada que habría sido vista merodeando la esquina con un bulto similar entre las 10 y las 10.40 del martes, por lo que las autoridades judiciales buscan determinar la identidad de la madre o de quien haya dejado al menor en la vereda.

Las vecinas compartieron las imágenes en las redes. “Pudimos captar que la chica circula por la calle. Llegó caminando, pero no es de acá. Nos informaron de que puede ser una chica del barrio Olaechea y hay gente que la conoce”, señaló una de ellas, según el medio TN.

Por ahora, el área de Niñez de la provincia de Buenos Aires ya trabaja para definir el futuro legal y el resguardo del recién nacido, y determinar si el bebé será alojado en una institución de menores o en otro centro de protección.