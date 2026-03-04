En un impactante episodio, un bebé recién nacido fue rescatado luego de haber sido abandonado en la calle dentro de una bolsa de residuos. El incidente, que se produjo cerca del mediodía del martes, en Merlo (Buenos Aires) generó una profunda conmoción entre los vecinos, mientras que en las últimas horas, el análisis de las cámaras de seguridad permitieron ver a una mujer quien habría dejado al pequeño en ese lugar.
Conmoción: un bebé recién nacido fue rescatado tras ser abandonado por una mujer
Un bebé recién nacido fue rescatado por una joven luego de haber sido abandonado en la vereda. Tratan de identificar a una mujer que aparecía en las últimas horas en una cámara de seguridad
El lamentable incidente se produjo cerca de las 11.20 del martes en plena vía pública sobre la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, Barrio Rivadavia, en el partido bonaerense de Merlo. A esa hora, una adolescente, integrante de la comisión de la sociedad de fomento local, caminaba por la zona cuando divisó un bulto extraño en la vereda, justo frente a un jardín maternal que se encuentra abandonado.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la joven inicialmente pensó que se trataba de un cachorro debido al tamaño y la forma del envoltorio en una bolsa de color plateado. Sin embargo, al acercarse y observar con detenimiento, descubrió horrorizada que se trataba de un niño recién nacido.
El pequeño se encontraba envuelto apenas en una remera blanca doblada, mientras que varios vecinos, al enterarse de lo ocurrido, asistieron al lugar y relataron escenas desgarradoras. Es que el bebé aún tenía el cordón umbilical sin cortar y presentaba manchas de sangre en su cuerpo, lo que indica que el parto habría ocurrido apenas poco tiempo antes de ser abandonado.
De inmediato, los vecinos dieron aviso al teléfono de emergencias 911 y brindaron los primeros auxilios mientras aguardaban la llegada de las autoridades policiales y una ambulancia, que arribaron rápidamente.
El recién nacido fue trasladado de urgencia al Sanatorio San Juan Evangelista. Luego de las primeras evaluaciones, los médicos indicaron que pese a las condiciones extremas del hallazgo, el niño se encuentra estable, en buenas condiciones de salud, fuera de peligro y recibiendo los cuidados necesarios.
Por estas horas, la investigación se encuentra en etapa de identificar a los responsables, aunque en las últimas horas se logró reunir información de importancia. Es que las cámaras de seguridad de la zona fueron analizadas minuciosamente, y todo apuntan a una mujer que sería la que habría dejado la bolsa con el pequeño.
Se trata de una mujer de contextura delgada que habría sido vista merodeando la esquina con un bulto similar entre las 10 y las 10.40 del martes, por lo que las autoridades judiciales buscan determinar la identidad de la madre o de quien haya dejado al menor en la vereda.
Las vecinas compartieron las imágenes en las redes. “Pudimos captar que la chica circula por la calle. Llegó caminando, pero no es de acá. Nos informaron de que puede ser una chica del barrio Olaechea y hay gente que la conoce”, señaló una de ellas, según el medio TN.
Por ahora, el área de Niñez de la provincia de Buenos Aires ya trabaja para definir el futuro legal y el resguardo del recién nacido, y determinar si el bebé será alojado en una institución de menores o en otro centro de protección.