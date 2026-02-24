Indignante: dio a luz en un descampado y abandonó a la bebé al creer que estaba muerta.

En un caso que estremeció a la comunidad de Málaga, una mujer dio a luz en un descampado, en las afueras de la ciudad, y abandonó a la bebé al creer que estaba muerta porque la recien nacida no lloraba. Por estas horas se desarrolla el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga contra la acusada y su pareja, por abandonar a la pequeña, que quedó desnuda y a la intemperie.
El conmovedor episodio ocurrió en octubre de 2023. Ambos, que ya tenían un niño , vivían en situación irregular en España, ya que residían primero en Córdoba y luego el hombre vivió en Fuengirola, una localidad de la Costa del Sol, en el sur de España.
Durante una audiencia reciente del juicio, el fiscal señaló que el día 13 de octubre la pareja viajó a Málaga para asistir a un evento deportivo. En ese momento, la mujer terminó dando a luz en un descampado sobre una plataforma de hormigón, cerca de la estación de tren, en las afueras de la ciudad.
La mujer argumentó no saber que se encontraba embarazada aunque había sentido dolores de parto y ya tenía otro hijo. Ante el fiscal aseguró que afrontó sola el nacimiento porque su pareja no supo asimilar la situación. Agregó que el hombre pensó que la niña había nacido muerta porque “no lloró” y tenía un brazo “como colgando”.
El hombre que acompañaba a la mujer, dijo que se encontraba “bloqueado” y que antes había bebido mucho. Aseguró que aún bajo ese estado, vio nacer a la bebé, pero que “no supo dónde la dejó”. Además, comentó que la cubrieron con una remera y que tras el parto no avisaron “de nada” a nadie y permaneció “en shock”.
De acuerdo a la investigación desarrollada en auqel momento, los acusados pactaron dejar a la recién nacida en las plantaciones “con la intención de que falleciera, pues ese era el desenlace lógico”, al dejar abandonada a la pequeña sin ropa, sin asistencia y sin alimentarla.
El fiscal insistió en que ambos podían haber pedido asistencia o trasladar a la bebé a un centro sanitario.
Lejos de intentarlo, dejaron a la bebé y se marcharon a Fuengirola. Según la acusación, ni la mujer ni su pareja mostraron alguna preocupación por su estado.
Minutos después de abandonar a la pequeña, un hombre que pasaba por el lugar escuchó el llanto entre los arbustos y alertó a la Policía Nacional sobre lo que ocurría. Inmediatamente la bebé fue trasladada por los agentes a un hospital cercano donde recibió la atención necesaria para sobrevivir.
Durante la última audiencia de acusación, el fiscal solicitó una condena para cada uno de 17 años de prisión por un delito de "asesinato en grado de tentativa con el agravante de parentesco".
El juicio continúa en la Sección Tercera del Tribunal Superior de Málaga, donde el jurado deberá valorar la responsabilidad penal como así también las circunstancias personales de los acusados. El proceso seguirá su curso en los próximos días con la práctica de pruebas y declaración de testigos.