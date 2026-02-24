NASA: el descubrimiento en Marte que afirmaría que tuvo un pasado tropical y lluvioso

La investigación fue publicada el 1 de diciembre en la revista científica Communications Earth & Environment y refuerza la hipótesis de que Marte fue, hace miles de millones de años, un mundo muy distinto al actual.

El estudio se apoyó en información recolectada por el rover Perseverance, que detectó la presencia de caolinita, una arcilla rica en aluminio. Este mineral llamó la atención por el color blanquecino de las rocas y por su rareza en el paisaje marciano.

En la Tierra, la caolinita se forma casi exclusivamente en ambientes muy cálidos y húmedos, como selvas tropicales, donde las lluvias intensas durante millones de años alteran químicamente las rocas originales y eliminan otros minerales.

Para confirmar el hallazgo, los científicos compararon la estructura de la caolinita marciana con muestras terrestres provenientes de Sudáfrica y de San Diego, en Estados Unidos.

El resultado mostró similitudes sorprendentes en composición y estructura, lo que sugiere procesos geológicos parecidos.

Además de los datos obtenidos por Perseverance, imágenes satelitales identificaron posibles grandes depósitos de arcilla en otras regiones del planeta, aunque esas zonas aún no fueron exploradas directamente por ningún rover.

La NASA aseveró que Marte tuvo un pasado con agua y lluvias frecuentes

La presencia de caolinita fortalece la teoría de que Marte fue un planeta con ciclos activos de agua, lluvias frecuentes y condiciones potencialmente favorables para la vida.

marte1

Los modelos actuales indican que el planeta perdió la mayor parte de su agua hace entre 3.000 y 4.000 millones de años, cuando su campo magnético se debilitó y el viento solar comenzó a erosionar su atmósfera.

Este proceso no habría sido repentino, sino gradual y complejo. Por eso, el estudio detallado de estas arcillas podría ayudar a reconstruir con mayor precisión cómo y cuándo Marte pasó de ser un planeta cálido y húmedo a convertirse en el mundo árido que conocemos hoy.

El descubrimiento no confirma que haya existido vida, pero sí aporta nuevas pruebas de que el entorno marciano fue, en algún momento de su historia, mucho más parecido al de la Tierra de lo que se creía.

Fuente: minutouno.com