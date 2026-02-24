La NASA terminó con los ensayos: cuándo volverá la humanidad a la Luna

La misión representa un hito social y científico sin precedentes en la era moderna. Por primera vez en más de cinco décadas, una tripulación orbitará la Luna. El grupo de elegidos incluye a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. El viaje destaca por la composición de su equipo, ya que será la primera ocasión en que una mujer y un hombre afroamericano participen en una expedición lunar, rompiendo barreras históricas en la exploración del cosmos.

Potencia tecnológica para el regreso lunar

luna tierra nasa Artemis I, la Luna, y la Tierra a lo lejos: una foto de la última misión de la NASA hacia nuestro satélite.

El despliegue técnico para alcanzar la superficie de la Luna asombra por su magnitud física. El cohete SLS, con casi 100 metros de altura, genera una potencia de empuje de 8,8 millones de libras al momento del despegue. La cápsula Orion transportará a los especialistas en un trayecto de diez días que servirá de prueba definitiva para los sistemas de soporte vital. El éxito de esta etapa resulta fundamental para los planes posteriores de la organización.

Si la nave logra circunnavegar el cuerpo celeste y regresar a salvo, los científicos obtendrán los datos necesarios para la siguiente fase del programa. El cronograma actual indica que la misión Artemis III realizará un descenso tripulado sobre la superficie lunar en el año 2028. El objetivo final consiste en establecer una presencia a largo plazo en el satélite, con la intención de convertir ese asentamiento en una parada intermedia para los futuros viajes hacia el planeta Marte.