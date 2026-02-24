No se trata solo de llegar más rápido, sino de llegar mejor. En ese cambio profundo, este barco emerge como un símbolo concreto del futuro. Un gigante que no solo cruza los océanos del mundo, sino también el límite entre dos eras.
El barco eléctrico más grande del mundo es orgullo de un país de América del Sur
Se trata del ferry China Zorrilla. Este barco, único en el mundo, fue diseñado específicamente para operar en rutas cortas, donde la electrificación puede reemplazar completamente a los combustibles fósiles. Comenzará a operar entre Buenos Aires (Argentina) y Colonia del Sacramento (Uruguay), una ruta que históricamente conectó dos países a través del agua.
El desarrollo de este barco no es solo una innovación técnica, sino también una transformación cultural. Según el propio fabricante Incat, el proyecto representa “un salto gigante hacia el transporte marítimo sostenible”, demostrando que es posible construir barcos de gran escala completamente eléctricos. Además, su sistema energético es cuatro veces más potente que cualquier instalación previa en el sector naval, estableciendo un nuevo estándar global.
Cómo es el barco eléctrico más grande del mundo
En su interior, el verdadero corazón del barco no late con petróleo, sino con energía almacenada:
- Más de 5.000 baterías de litio, que pesan alrededor de 250 toneladas, generan una capacidad superior a 40 megavatios-hora, el sistema eléctrico más grande jamás instalado en un barco.
- Esta energía alimenta ocho propulsores eléctricos que impulsan el buque sin emitir dióxido de carbono, marcando un avance decisivo hacia un transporte marítimo más limpio.
- Construido por el astillero australiano Incat, este buque de 130 metros de largo es el barco eléctrico más grande del mundo.
- Su tamaño equivale a más de una cuadra completa flotando sobre el agua, con capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos en cada travesía entre Argentina y Uruguay.