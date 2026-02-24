No se trata solo de llegar más rápido, sino de llegar mejor. En ese cambio profundo, este barco emerge como un símbolo concreto del futuro. Un gigante que no solo cruza los océanos del mundo, sino también el límite entre dos eras.

_Ferry China Zorrilla (1)

El barco eléctrico más grande del mundo es orgullo de un país de América del Sur

Se trata del ferry China Zorrilla. Este barco, único en el mundo, fue diseñado específicamente para operar en rutas cortas, donde la electrificación puede reemplazar completamente a los combustibles fósiles. Comenzará a operar entre Buenos Aires (Argentina) y Colonia del Sacramento (Uruguay), una ruta que históricamente conectó dos países a través del agua.