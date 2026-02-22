El experimento de la marina de Estados Unidos en el que intentó volver invisible a un barco

En los documentos oficiales de la Marina se describe que el barco fue sometido a pruebas de generación de campos magnéticos alrededor de su casco y de equipos eléctricos de alta potencia. Estos experimentos tenían como objetivo estudiar los efectos sobre los equipos del barco y la posibilidad de interferir con los radares, así como analizar fenómenos de desmagnetización que podían protegerlo de minas magnéticas.

Los resultados del experimento de Estados Unidos

Los resultados del proyecto fueron limitados y, según la documentación desclasificada, el barco no desapareció ni se volvió “invisible”. Hubo dificultades técnicas significativas. Los campos magnéticos intensos afectaban la instrumentación, y algunas pruebas tuvieron que interrumpirse por seguridad. No existen registros verificables de que la tripulación sufriera efectos físicos graves más allá de molestias leves asociadas a la exposición a campos electromagnéticos.

El proyecto de Estados Unidos fue finalmente cancelado porque los resultados no demostraron que la idea fuera práctica ni segura. Sin embargo, quedó registrado en los archivos militares como un ejemplo temprano de intentos de camuflaje electrónico y experimental con energía electromagnética aplicada a barcos.

Hoy, el “Experimento de Filadelfia” se recuerda más por la combinación de su nombre evocador y los rumores que circulan desde entonces, que por algún éxito tangible en invisibilidad.