Estados Unidos despliega el tanque de guerra más poderoso del mundo: domina el cualquier territorio

Capaz de desplazarse sobre cualquier territorio, desde desiertos abrasadores hasta suelos helados o zonas urbanas destruidas, este tanque combina protección reforzada, sensores avanzados y una capacidad de fuego que responde en segundos.

M1A2 Abrams (2)

Despliegan el tanque de guerra más poderoso del mundo: domina el cualquier territorio y es el orgullo de esta nación

Uno de los símbolos más claros del poder militar moderno es el Ejército de Estados Unidos es el tanque M1A2 Abrams, considerado uno de los carros de combate más avanzados y poderosos del mundo.