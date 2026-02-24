Las Heras reglamentó la implementación de un sistema de multas basado en videos aportados por vecinos

Las Heras aclaró que no se trata de un sistema automatizado ni de captación masiva de imágenes, sino de una herramienta de alerta operativa con intervención directa de un funcionario de Tránsito.

Qué multas e infracciones podrán sancionarse

El procedimiento será aplicable exclusivamente a conductas tipificadas en la Ley Provincial de Tránsito 9024 que impliquen maniobras prohibidas en ruta y que generen un riesgo cierto e inmediato para terceros.

Entre ellas se encuentran:

Adelantamientos en doble línea amarilla.

Sobrepasos en curvas, puentes o intersecciones señalizadas.

Circulación en contramano .

Otras maniobras expresamente prohibidas que pongan en peligro la seguridad vial.

Quedan excluidas las faltas que requieran medición técnica o instrumental, como exceso de velocidad, controles de alcoholemia, pesaje o verificaciones mecánicas específicas.

Cómo funcionará el sistema de multas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana será la autoridad de aplicación y habilitará un número institucional de WhatsApp destinado únicamente a la recepción de imágenes o videos de vehículos que cometan alguna irregularidad al volante.

Un automovilista fue filmado realizando un peligroso sobrepaso en la ruta 7 Para la aplicación de multas se tendrán en cuenta las pruebas correspondientes y la contemporaneidad de las imágenes con la infracción. Imagen ilustrativa.

El envío del material no constituirá una denuncia formal ni generará automáticamente una multa. Para que se labre un acta deberán cumplirse tres condiciones:

Que se advierta claramente una infracción tipificada .

Que existan elementos suficientes para identificar al presunto infractor.

Que haya una contemporaneidad razonable entre el hecho y la recepción del registro.

Una vez visualizado el material, el funcionario podrá interceptar preventivamente el vehículo para su identificación y confeccionar el acta de multa correspondiente, y la constancia del archivo recibido, su fecha, hora y medio de recepción.

El registro gráfico será incorporado como prueba digital y almacenado en soporte institucional con mecanismos que garanticen su integridad, inalterabilidad y trazabilidad, por un plazo mínimo de 2 años o hasta que la resolución quede firme.

Garantías y protección de datos

El decreto establece que se garantizarán los principios de legalidad, presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa. El presunto infractor podrá acceder al video y realizar su descargo ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito.

Además, el tratamiento de imágenes y datos personales deberá ajustarse a la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, asegurando confidencialidad y uso exclusivo con fines administrativos.

El municipio de Las Heras también advirtió que el envío malicioso de registros falsos podrá generar responsabilidades legales.

La normativa sobre la aplicación de estas multas ya se encuentra en vigencia y forma parte de las facultades de control y juzgamiento administrativo que la legislación provincial delega en los municipios en materia de tránsito.