Comenzaron a regir las multas por estacionar en las laterales del Acceso Este

acceso este laterales estacionamiento guaymallén Los lugares donde aplicarán multas por estacionar en la lateral del Acceso Este. Infografia: Guaymallén

Las multas son de $52.000, pero si se abonan dentro de los 3 días hábiles con el descuento se reducirá a un monto de $32.000.

Las multas anteriores en las laterales del Acceso Este

Algo similar ocurrió hace 10 días, cuando empezaron a regir otras multas en las laterales del Acceso Este. En este caso, fue para los conductores que circularon a contramano, teniendo en cuenta que días atrás había comenzado el cambio de sentido en esas calles.

acceso este guaymallen cambio de sentido laterales Así es la circulación actual en la lateral del Acceso Este.

Es que desde ese momento, la lateral norte acompaña el sentido del la mano del AccesoEste, hacia el oeste, es decir hacia el Nudo Vial, mientras que la lateral sur ahora solo tiene sentido de circulación al este, hacia calle Arturo González, en el límite con Maipú.

Todas estas medidas se están implementando de cara a las obras de refacción que se llevarán durante varios meses en los puentes y cruces del Acceso Este, por lo que la circulación vehicular será derivada a las laterales donde ahora se implementaron las multas.