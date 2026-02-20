Comenzaron a regir las multas por estacionar en las laterales del Acceso Este

Se vienen meses intensos en el Acceso Este y sus inmediaciones. Las autoridades ya están preparando el terreno para la gran obra de infraestructura que remodelará uno de los principales ingresos al centro. Este viernes se dio un nuevo paso con la aplicación de multas para quienes continúen estacionando en las laterales de esa arteria a la altura de Guaymallén.
Tal como se adelantó días atrás, este viernes terminó la etapa de adaptación y advertencia a los conductores. A partir de ahora, los vehículos que estacionen en las laterales del Acceso Este durante casi todo su tramo por Guaymallén serán multados.
A partir de ahora en la lateral norte del Acceso Este no se puede estacionar entre calles Hilario Cuadros y La Purísima, mientras que en la lateral sur no se podrá entre calles Cañadita Alegre y Curupaití.
Las multas son de $52.000, pero si se abonan dentro de los 3 días hábiles con el descuento se reducirá a un monto de $32.000.
Las multas anteriores en las laterales del Acceso Este
Algo similar ocurrió hace 10 días, cuando empezaron a regir otras multas en las laterales del Acceso Este. En este caso, fue para los conductores que circularon a contramano, teniendo en cuenta que días atrás había comenzado el cambio de sentido en esas calles.
Es que desde ese momento, la lateral norte acompaña el sentido del la mano del AccesoEste, hacia el oeste, es decir hacia el Nudo Vial, mientras que la lateral sur ahora solo tiene sentido de circulación al este, hacia calle Arturo González, en el límite con Maipú.
Todas estas medidas se están implementando de cara a las obras de refacción que se llevarán durante varios meses en los puentes y cruces del Acceso Este, por lo que la circulación vehicular será derivada a las laterales donde ahora se implementaron las multas.