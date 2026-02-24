Confirmaron que el remanente de entradas para el Acto Central de Vendimia sale a la venta el miércoles

La venta del remanente de entradas para las dos noches centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 saldrá a la venta desde las 13 de este miércoles. Los tickets podrán adquirirse, hasta agotar stock, desde las 13 través de la plataforma www.entradaweb.com.
El Teatro Griego Frank Romero Day será nuevamente el escenario de la celebración mayor de Mendoza, que este año presentará el espectáculo 90 cosechas de una misma cepa, con dirección general de Pablo Perri.
El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo, noche en la que también tendrá lugar la elección y coronación de la nueva soberana nacional. La segunda función será el domingo 8 de marzo y, tras el espectáculo artístico, se presentarán músicos mendocinos y Luciano Pereyra.
Fiesta de la Vendimia: venta para el público mendocino
El público mendocino podrá adquirir el remanente de entradas desde este miércoles 25, a partir de las 13.
Valores Acto Central:
- Malbec: $42.000
- Cabernet Sauvignon: $28.000
- Chardonnay: $21.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000
- Tempranillo 1 y 5: $28.000
- Bonarda: $14.000
Valores Repetición:
- Malbec: $28.000
- Cabernet Sauvignon: $21.000
- Chardonnay: $14.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000
- Tempranillo 1 y 5: $21.000
- Bonarda: $11.000
Puntos de canje
Tras la compra online será obligatorio realizar el canje por la entrada física. El trámite podrá efectuarse desde el lunes 2 de marzo en los siguientes puntos:
- Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
- Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
- Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
- Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
- Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael). Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.
- Casa de la Cultura de San Martín (9 de Julio y Sarmiento). Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.
- Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro Alem 750). Del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.
Aún quedan entradas para el lunes y martes
Aún quedan localidades disponibles para las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo, jornadas que incluirán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.
El lunes 9 actuarán el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Q’Lokura y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos.
El martes 10 será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.
Valores por noche:
- Malbec: $65.000
- Cabernet Sauvignon: $55.000
- Chardonnay: $35.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
- Tempranillo 1 y 5: $45.000
- Bonarda: $35.000
Abonos para ambas noches:
- Malbec: $120.000
- Cabernet Sauvignon: $100.000
- Chardonnay: $60.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $100.000
- Tempranillo 1 y 5: $80.000
- Bonarda: $60.000
De este modo, la Vendimia 2026 volverá a convocar a miles de personas en el Teatro Griego, con una propuesta artística que promete emoción, identidad y un gran despliegue escénico.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza