Vendimia Para Todos celebra 30 años de historia y estos son sus candidatos

vendimia para todos2 El sábado 14 de marzo habrá una nueva edición de la Vendimia Para Todos.

La edición aniversario cuenta con la producción de Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci, en una coproducción estratégica junto a Power Play, productora oficial del Arena Maipú Stadium. Una alianza inédita que eleva la propuesta a una escala internacional, con una puesta pensada para deslumbrar.

Catorce candidatos, una misma ilusión

VPT presenta oficialmente a sus candidaturas 2026, quienes aspiran a la corona y serán elegidos durante la celebración, el 14 de marzo, en el Arena Maipú Stadium.

En la categoría Drag, las aspirantes son Diva Rumy, Anya First y Givenchy, tres artistas que representan el talento, la creatividad y la potencia escénica del colectivo drag, aportando identidad y brillo propio a esta celebración.

vendimia para todos (1) Gabriel Canci junto a los candidatos de la Vendimia Para Todos.

En la categoría Reina (Género femenino), las candidatas son Andrea Gutiérrez, Berenice Gutiérrez, Lucila Bastías, Yair Alvea y Agustina Arancibia, quienes asumirán el desafío de representar con compromiso, presencia y orgullo a la comunidad en esta nueva Vendimia para Todos.

Y en la categoría Rey (Género Masculino), los candidatos son Agustín Rosales, Ezequiel Caballero, Karin Sein, Laureano José, Pablo Soto y Valentín Pelletan quienes también formarán parte de esta elección, sumando su energía y representación a una noche que celebra la diversidad y la inclusión.

Un musical de gran producción y un line up para celebrar 30 años de VPT

En 2026, Gabriel y Fernando Canci proponen una “Gran Fiesta Aniversario” por los 30 años de VPT . Para eso regresa al Arena Maipú Stadium donde ofrecerá una súper producción donde DJ’s., bailarines, acróbatas, músicos y artistas, brillarán en una noche de celebración.

La fiesta contará con un escenario imponente, tecnología digital 3D y un show internacional con más de 50 artistas en escena. Un espectáculo sin precedentes donde los sueños y las coronas se fundirán con la leyenda y el suceso de VPT durante 3 décadas reflejado en musicales vibrantes de glamour, sensualidad, emociones y celebración.

VPT 30 años, un show de impacto que nos llevará a conocer el mundo LGBTIQ+, donde recuerdos, triunfos, diversión, coronas y dinastías reales van a pintar un cuadro en vivo donde la diversidad, el glamour, los sentimientos más profundos, las noches más locas y los vínculos más apasionados serán los tonos principales.

El line up de esta edición aniversario propone un recorrido musical poderoso y sofisticado con grandes Djs de la escena.

Desde Mar del Plata, llega por primera vez YAGAN, un proyecto musical conceptual en lenguaje electrónico orgánico que aborda la cosmovisión de los pueblos originarios del sur del continente americano. Compuesta e interpretada por Juan Sardi, músico fueguino radicado en Mar del Plata, la propuesta cuenta con la participación de Kaly Gong, Matías Marcipar en aerófonos y el artista visual Marcial, dando forma a una experiencia profundamente sensorial, visual y sonora.

YAGAN Yagan también se sumó a la Vendimia Para Todos.

El line up comienza con la presentación de Dj Gabii López y un set explosivo que acompaña las mística de VPT.

Se suma a la edición aniversario, la participación de Dj VIKO B2B a Mansa DJ, en un set que refuerza el pulso contemporáneo y su reconocimiento entre la comunidad LGTBI+, afianzándose cada vez más con su producto "La Wan".

Dj Mansa (2) DJ Mansa estará en la Vendimia Para Todos.

El espectáculo se potencia con la presencia de Ale Castro, uno de los DJ productores más importantes de la Argentina, con amplia trayectoria internacional, aportando jerarquía artística y proyección global.

Como gran protagonista de la noche, y a pedido del público, regresa LA CINTIA, la artista más celebrada de la edición anterior, consolidándose como la gran estrella del line up luego de su participación en el Festival Ultra y Groove en Buenos Aires.

A lo largo de sus tres décadas, VPT se consolidó como una propuesta única dentro del calendario vendimial mendocino y nacional. Desde 2003, el evento fue oficializado por el Gobierno de Mendoza y declarado de Interés Turístico y Cultural de la Provincia, mientras que en 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación lo reconoció como Acontecimiento de Interés Turístico Nacional.