Vendimia para Todos celebrará 30 años en el Arena Maipú con Gabriel Canci y una superproducción internacional

vendimia-para-todos-(2) Vendimia Para Todos, uno de los eventos culturales y festivos más emblemáticos del país, celebra sus 30 años de historia con una edición aniversario que promete ser inolvidable.

Una fiesta con historia y reconocimiento oficial

La edición aniversario es presentada por la productora Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci, en una coproducción estratégica junto a Power Play, productora oficial del Arena Maipú Stadium. Una alianza inédita que eleva la propuesta a una escala internacional, con una puesta pensada para deslumbrar.

A lo largo de sus tres décadas, VPT se consolidó como una propuesta única dentro del calendario vendimial mendocino y nacional. Desde 2003, el evento fue oficializado por el Gobierno de Mendoza y declarado de iInterés turístico y cultural de la provincia, mientras que en 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación lo reconoció como acontecimiento de interés turístico nacional.

Un viaje musical de alto impacto y un line up prometedor en el Arena Maipú

La 30ª edición de VPT propone un recorrido musical poderoso y sofisticado, atravesando los sonidos que hoy dominan escenarios y pistas del mundo: pop internacional, dance, house, electrónica moderna y fusiones rítmicas de vanguardia, en un escenario imponente con tecnología digital 3D y una puesta visual deslumbrante.

El recorrido escénico se inicia con YAGAN, una obra musical conceptual en lenguaje electrónico orgánico que aborda la cosmovisión de los pueblos originarios del sur del continente americano. Compuesta e interpretada por Juan Sardi, músico fueguino radicado en Mar del Plata, la propuesta cuenta con la participación de Kaly Gong, Matías Marcipar en aerófonos y el artista visual Marcial, dando forma a una experiencia profundamente sensorial, visual y sonora.

El line up comienza con la presentación de Dj Gabbi López y un set explosivo que acompaña las mística de VPT.

Se suma a la edición aniversario, la participación de Dj VIKO junto a Mansa DJ, en un set que refuerza el pulso contemporáneo y la intensidad festiva de la noche.

El espectáculo se potencia con la presencia de Ale Castro, uno de los DJ productores más importantes de la Argentina, con amplia trayectoria internacional, aportando jerarquía artística y proyección global.

Como gran protagonista de la noche, y a pedido del público, regresa LA CINTIA, la artista más celebrada de la edición anterior, consolidándose como la gran estrella del line up y coronando una jornada de música, glamour y celebración total.

Más de 50 artistas en escena y el regreso de la elección de reyes

“Luego de un intenso casting se seleccionó a los artistas que participarán de la edición aniversario. VPT 30 AÑOS contará con la participación de más de 50 artistas en escena, entre bailarines, acróbatas, cantantes, drag queens, performers, músicos y DJs. Un despliegue artístico y técnico de gran escala que potencia la identidad del espectáculo y transforma cada momento en una experiencia de nivel internacional”, comenta Gabriel Canci, productor y director general del espectáculo.

vendimia-para-todos-(1) El público volverá a tener un rol protagónico; podrá votar en vivo a través de computadoras especialmente dispuestas en los accesos del estadio.

El 14 de marzo será una noche integral y participativa, marcada por el regreso de uno de los momentos más emblemáticos del evento: la Elección de los Reyes Nacionales de Vendimia Para Todxs.

En esta oportunidad, 14 candidatos y candidatas competirán en las diferentes categorías: Rey Género Masculino con 6 candidatos, Reina Género Feminino 5 aspirantes y 3 candidatos a Rey Drag Queen. El público volverá a tener un rol protagónico; podrá votar en vivo a través de computadoras especialmente dispuestas en los accesos del estadio. La coronación se realizará durante la misma noche, sumando emoción, participación y celebración al corazón de la fiesta.

Con una puesta impactante y producción de escala internacional, el line up de primer nivel y la emoción de la elección en vivo, VPT 30 AÑOS se consolida como una fiesta disruptiva, vibrante y memorable. Una noche pensada para celebrar a lo grande, donde el show, la música, la diversidad, la vanguardia y el público se funden en una experiencia única.