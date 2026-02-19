Cómo aliviar el hormigueo en las manos y qué significa cuando te sucede

hormigueo en la mano (1) Sentir hormigueo en las manos básicamente es un sentimiento extraño en la que la mano se adormece y literalmente se sienten hormigas caminando por nuestra mano. ¿Lo has sentido?

El Síndrome del túnel carpiano es otra de las causas más comunes de hormigueo en manos. Se produce cuando el nervio mediano se comprime al pasar por la muñeca haciendote sentir hormigueo en dedos pulgar, índice y medio, dolor nocturno y debilidad al sujetar objetos. Esto es habitual en personas que usan mucho teclado o realizan movimientos repetitivos.

Otra causa es una mala circulación porque puede generar sensación de entumecimiento, especialmente si se acompaña de manos frías o cambios de color. La falta de vitamina B12 también puede afectar el sistema nervioso y provocar hormigueo persistente.

Por último la diabetes puede generar neuropatía periférica, una condición que afecta los nervios y causa hormigueo, ardor o pérdida de sensibilidad. Sin embargo, la ansiedad o estrés altera los niveles de oxígeno y de igual forma produce cosquilleo en manos y labios.

¿Qué hacer si sientes hormigueo en las manos?

mujer durmiendo (1) Dormir sobre la mano o los brazos hace que se adormezcan y hormigueen.

Si estabas apoyado sobre el brazo o con la muñeca doblada, mueve la mano suavemente y estira los dedos.

suavemente y estira los dedos. Un truco muy bueno para estos casos es mover la cabeza de un lado al otro para que los nervios se despierten.

Abre y cierra los puños, gira las muñecas y estira los dedos.

Descansa cada 30–60 minutos si trabajas con computadora o celular.

Mantén la espalda recta y las muñecas alineadas cuando escribas.

Consulta al médico si es persistente si el hormigueo dura varios día, hay pérdida de fuerza, se extiende al brazo o se acompaña de dolor intenso.

Si el hormigueo en manos aparece de forma súbita junto con dificultad para hablar, pérdida de movilidad o debilidad en un lado del cuerpo, podría tratarse de una emergencia médica, como un ACV, y se debe buscar atención inmediata.

Así que si bien en la mayoría de los casos no es grave y se debe a compresión momentánea del nervio solucionada rápidamente. Sin embargo, cuando es frecuente o persistente, puede indicar una afección que requiere tratamiento.