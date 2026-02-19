Cómo aliviar el hormigueo en las manos y qué significa cuando te sucede

El hormigueo en las manos, esa sensación incómoda similar a “pinchazos” o adormecimiento, es más común de lo que parece. Puede aparecer cuando recién nos despertamos, después de usar el celular por mucho tiempo o incluso sin motivo aparente. Aunque en muchos casos no es grave, también puede ser una señal de alerta del cuerpo.
Te contamos qué significa sentir hormigueo en las manos, cuáles son sus causas más frecuentes y qué hacer para aliviarlo.
¿Por qué siento hormigueo en las manos?
El hormigueo, conocido médicamente como parestesia, ocurre cuando hay presión, irritación o alteración en un nervio. Esta sensación puede ser temporal o repetitiva, dependiendo de la causa. Entre los motivos más frecuentes de su aparición se encuentran el hecho de quedarse dormido sobre el brazo o mantener la muñeca doblada durante mucho tiempo comprimidno los nervios y provocando adormecimiento momentáneo.
El Síndrome del túnel carpiano es otra de las causas más comunes de hormigueo en manos. Se produce cuando el nervio mediano se comprime al pasar por la muñeca haciendote sentir hormigueo en dedos pulgar, índice y medio, dolor nocturno y debilidad al sujetar objetos. Esto es habitual en personas que usan mucho teclado o realizan movimientos repetitivos.
Otra causa es una mala circulación porque puede generar sensación de entumecimiento, especialmente si se acompaña de manos frías o cambios de color. La falta de vitamina B12 también puede afectar el sistema nervioso y provocar hormigueo persistente.
Por último la diabetes puede generar neuropatía periférica, una condición que afecta los nervios y causa hormigueo, ardor o pérdida de sensibilidad. Sin embargo, la ansiedad o estrés altera los niveles de oxígeno y de igual forma produce cosquilleo en manos y labios.
¿Qué hacer si sientes hormigueo en las manos?
- Si estabas apoyado sobre el brazo o con la muñeca doblada, mueve la mano suavemente y estira los dedos.
- Un truco muy bueno para estos casos es mover la cabeza de un lado al otro para que los nervios se despierten.
- Abre y cierra los puños, gira las muñecas y estira los dedos.
- Descansa cada 30–60 minutos si trabajas con computadora o celular.
- Mantén la espalda recta y las muñecas alineadas cuando escribas.
- Consulta al médico si es persistente si el hormigueo dura varios día, hay pérdida de fuerza, se extiende al brazo o se acompaña de dolor intenso.
Si el hormigueo en manos aparece de forma súbita junto con dificultad para hablar, pérdida de movilidad o debilidad en un lado del cuerpo, podría tratarse de una emergencia médica, como un ACV, y se debe buscar atención inmediata.
Así que si bien en la mayoría de los casos no es grave y se debe a compresión momentánea del nervio solucionada rápidamente. Sin embargo, cuando es frecuente o persistente, puede indicar una afección que requiere tratamiento.