Qué significa que tu gato te olfatee la cara y por qué es algo positivo

Gracias al órgano de Jacobson o vomeronasal, los gatos pueden "analizar" olores en alta definición, permitiéndoles saber qué comiste, dónde estuviste e incluso cómo te sientes emocionalmente.

Un estudio reciente sugiere que los gatos reconocen a sus dueños principalmente por el olor, más que por la vista. Olfatear tu cara es su manera de confirmar que eres "tú" y de sentirse seguro en tu presencia.

gato, mascota

Al acercar su nariz a la tuya, a menudo lo sigue un roce de mejillas. En esta zona tienen glándulas que liberan feromonas de familiaridad. Básicamente, te está "etiquetando" como parte de su familia y territorio seguro.

Si tu gato lo hace mientras duermes, podría estar siguiendo un instinto de supervivencia. En la naturaleza, los felinos olfatean a sus compañeros para asegurarse de que están sanos y estables.

En definitiva, que tu mascota busque el contacto olfativo con tu cara es una de las mayores muestras de afecto y confianza que puede brindarte. No solo está aprendiendo de ti, sino que está reforzando el vínculo invisible que los une.

Por qué tu gato te prefiere a ti antes que a sus juguetes

Para un gato, un juguete —por muy interactivo que sea— es un objeto con un aroma estático. Una vez que lo ha cazado o mordido, la información que ese objeto le proporciona ya es conocida.

A diferencia de un juguete de plástico o tela, tu cara emite señales químicas a través del aliento, el sudor y las lágrimas. El aliento humano es uno de sus principales atractivos.