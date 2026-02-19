La elegante planta tropical de fácil cuidado que cierra sus hojas por la noche y las abre al amanecer

Si sos una persona apasionada por las plantas y te gustaría tener los ejemplares más exóticos en casa, hoy te voy a recomendar una especie de fácil cuidado de jardinería que se destaca por una belleza relativa. Además, se caracteriza por contar con hojas que se cierran de noche y se abren al amanecer.
Jardinería: cuál es la mejor planta tropical para tener en casa
La Calathea se ha posicionado como la favorita de quienes buscan una estética tropical vibrante sin salir de casa. Originaria de las exuberantes selvas de Brasil y América Central, esta integrante de la familia Marantaceae posee una característica fascinante que la distingue de la mayoría de las especies: su capacidad de movimiento rítmico.
Sus hojas tienen la particularidad de plegarse al caer la noche para protegerse y expandirse nuevamente con la primera luz del día, un espectáculo natural que garantiza dinamismo constante en cualquier rincón, potenciando la belleza de la sala donde se encuentre
Además, esta planta tiene hojas de forma ovalada y generoso tamaño, las cuales parecen lienzos donde la naturaleza ha trazado patrones geométricos únicos como si estuvieran pintados a mano. Con tonalidades que combinan verdes intensos y vetas plateadas, y colores púrpuras o rojizos en el envés, se convierte en un objeto de diseño vivo.
Cómo cuidar una Calathea para que no se marchite
Si tenés una Calathea en casa, deberás considerar ciertas pautas mínimas de jardinería. Al ser cuidados básicos, esta planta es apta incluso para principiantes:
- Iluminación y temperatura: requiere claridad de manera indirecta. El sol directo es su mayor enemigo, ya que puede calcinar sus delicadas hojas. Su hábitat ideal es cálido, manteniéndose cómoda entre los 18 y 24 °C. Es vital protegerla de corrientes de aire y evitar que la temperatura descienda de los 15 °C.
- Riego y humedad: la Calathea adora la humedad, pero no el encharcamiento. Se debe regar solo cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. Además, al ser tropical, necesita humedad ambiental alta. Pulverizar sus hojas frecuentemente o usar un humidificador evitará que las puntas se resequen.
- Abono: durante la primavera y el verano, conviene abonarla cada 15 días con un fertilizante líquido para plantas verdes. En las estaciones frías, se debe reducir o suspender el abono para respetar su ciclo de descanso.
Con estas atenciones, tu Calathea no solo sobrevivirá, sino que lucirá radiante durante mucho tiempo, siendo así una verdadera protagonista en la sala.