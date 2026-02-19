La elegante planta tropical de fácil cuidado que cierra sus hojas por la noche y las abre al amanecer

Jardinería: cuál es la mejor planta tropical para tener en casa

La Calathea se ha posicionado como la favorita de quienes buscan una estética tropical vibrante sin salir de casa. Originaria de las exuberantes selvas de Brasil y América Central, esta integrante de la familia Marantaceae posee una característica fascinante que la distingue de la mayoría de las especies: su capacidad de movimiento rítmico.

calathea Calathea, la planta que llenará de belleza tu sala.

Sus hojas tienen la particularidad de plegarse al caer la noche para protegerse y expandirse nuevamente con la primera luz del día, un espectáculo natural que garantiza dinamismo constante en cualquier rincón, potenciando la belleza de la sala donde se encuentre