Gabriel Canci anticipó la edición 2026 de Vendimia para Todos

La música envolvía la entrada y el público, “a punto caramelo”, vivía ese instante electrizante en el que todo comienza. Era una bienvenida emotiva, casi sensorial. Como si se abriera un mundo nuevo: mágico, diverso, lleno de matices. Un mensaje directo, sin rodeos, que parecía decirle a la sociedad: acá estamos y “es para todos”.

Entre brillos, glamour y sonrisas, la velada avanzó como una celebración colectiva. Copas en alto, barra de tragos, agasajos y charlas cruzadas marcaron el pulso del encuentro, mientras la prensa y referentes culturales compartían esa magia que solo se genera cuando la identidad se vive sin pedir permiso. Vendimia para Todos volvió a demostrar que no es solo una fiesta: es un espacio de encuentro, visibilidad y pertenencia.

De lo under al escenario mayor: 30 años de Vendimia para Todos

Hasta no hace tantos años, parecía impensado que el colectivo de las diversidades tuviera su propia celebración vendimial. Sin embargo, la historia que hoy se cuenta es otra. Y tiene nombre propio.

“La Vendimia para Todos empezó en un boliche, bastante under y privado”, recordó Gabriel Canci, productor general del evento. “Después pasó al country El Arcoiris, un predio hermoso, pero donde las chicas se enterraban los tacos en el barro”, dijo entre risas, repasando los primeros pasos de una fiesta que todavía buscaba su lugar.

El gran punto de inflexión llegó cuando, junto a su hermano Fernando, asumieron la producción y decidieron llevarla al Auditorio Ángel Bustelo. “Ricardo Tito Bustos, el creador de la Vendimia Gay, me decía: ‘vos estás loco, no va a ir nadie’”, contó Canci. Pero fue todo lo contrario.

Hace 19 años, el cambio de nombre a Vendimia para Todos y la decisión de televisarla marcaron un antes y un después. “El show tenía que ser imponente, internacional. Necesitábamos una fiesta que se pudiera contar en el mundo”, explicó.

Un show icónico: amor, similitudes y representación

Con el tiempo llegaron nuevas conquistas: la elección del Rey, la Reina y la Reina Drag, la inclusión en el protocolo oficial de Vendimia y la presencia en eventos tradicionales como la Vía Blanca y el Carrusel.

“Mostramos una apertura. Mostramos cómo somos. Que no somos monstruos, que somos gente común que siente, ama y vibra”, destacó Gabriel Canci. “El corazón nos late de otra forma a la que nos enseñaron que era la normal”, añadió.

Sus primeros libretos arriba del escenario hablaban de amor y de historias reales. “En una Vendimia contamos el amor entre un viñatero y un cosechador. El campesino también ama y siente diferente”, recordó. "Le enseñamos a la gente que eran más las similitudes que nos unían que las diferencias que nos separaban”, dijo.

Hoy, Vendimia para Todos es uno de los eventos más icónicos de la provincia. Convoca a miles de personas, locales y turistas, y deja un mensaje claro: la diversidad no solo existe, sino que celebra, produce cultura y construye identidad.

Vendimia para Todos 2026 ya empezó a latir

El anuncio más esperado de la noche llegó casi sin estridencias, pero cargado de emoción: Vendimia para Todos vuelve al Arena Maipú después de 3 años. “Volvemos con mucha emoción y con una gran responsabilidad”, afirmó el productor.

Si en 2025 la espiritualidad, el misticismo de las culturas orientales y la unión cósmica marcaron la narrativa, la próxima edición promete un giro vibrante. “Va a ser una fiesta muy vivaz, muy alegre, con mucho glitter y glamour”, dijo. Habrá desnudez, historias, comedia musical y un show pensado para disfrutarse desde la tribuna.

También confirmó la presencia de DJ nacionales e internacionales y figuras invitadas. “Vendimia para Todos es una fiesta única en su género”, afirmó.

La cita será el 14 de marzo, con entradas ya a la venta a través de Ticketek, a un valor de $30.000. Este año, la producción contará con el apoyo de Powerplay y del Gobierno de Mendoza.

Sobre la elección de los reyes, adelantó que los candidatos serán presentados durante la repetición de la Vendimia Central, aunque no descartó cambios. “Estamos conversando alternativas sobre la coronación”, señaló Canci.

Vendimia para Todos 2026 en 3 palabras

Al final, cuando se le pidió definir cómo será la Vendimia para Todos 2026, Gabriel Canci no dudó. La resumió en 3 palabras que, de algún modo, condensan todo lo vivido esa noche: alegre, estrepitosa y muy glamorosa.

Y mientras las luces del Arena Maipú se atenuaban y el cóctel llegaba a su fin, quedó flotando una certeza compartida: esta fiesta no solo llegó para quedarse. Sigue creciendo, emocionando y recordándonos que celebrar la diversidad también es celebrar la identidad de un pueblo.