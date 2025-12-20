La planta que tiene flores todo el año y desprende un perfume dulce y embriagador

jardin de boronia crenulata Esta planta tiene masas de flores en forma de estrella.

Según los expertos de Verde es vida, es una planta nativa de Australia que vive bien en climas mediterráneos. Es muy resistente y no exige prácticamente labores de mantenimiento ni presenta problemas reseñables de plagas y hongos. Además, tiene un ritmo de crecimiento moderado, por lo que no invade el jardín.

Cuidados de la planta

Esta planta se adapta a entornos donde el agua no siempre es abundante. El riego debe ajustarse a una vez por semana, asegurando que el suelo se seque ligeramente entre sesiones de riego. La boronia florece mejor cuando se cultiva al aire libre, donde puede beneficiarse de los patrones de lluvia natural.

flores de boronia crenulata Ajusta la frecuencia de riego según la estación.

Es importante tener en cuenta que esta planta prospera en suelos bien drenados. Se debe realizar una poda a principios o finales del invierno para dar forma y eliminar madera muerta. Sin embargo, hay que evitar hacerle una poda intensa, simplemente hay que hacer un recorte ligero para fomentar un crecimiento más denso.

Teniendo en cuenta todos los cuidados básicos, puedes disfrutar de la floración única y perfumada de la planta.