La planta que tiene flores todo el año y desprende un perfume dulce y embriagador

Existe una enorme variedad de plantas que se puede cultivar en el jardín. Especies que se adaptan al sol, a la sombra, al exterior o al interior, plantas que son más delicadas y requieren muchos cuidados, o algunas especies que no requieren demasiado mantenimiento, mientras que existen plantas que se llevan el protagonismo porque desprenden un perfume delicioso.
La boronia (Boronia crenulata) es un arbusto pequeño y denso que puede llegar a alcanzar hasta un metros de altura. Es una especie ornamental ideal para cultivar directo en el sustrato del jardín o en macetas medianas. Tiene unas flores de color rosa violáceo que aparecen prácticamente todo el año, aunque algunas variedades florecen desde la primavera hasta el verano.
Además, la Boronia crenulata es muy valorada por sus pequeñas y delicadas flores que desprenden una fragancia dulce y embriagadora que puede recordar al anís. Por otro lado, tiene pequeñas hojas ovales que lucen un intenso tono verde y un diminuto crenado en los márgenes. Cuando se frotan las hojas con los dedos desprenden un agradable aroma.
Según los expertos de Verde es vida, es una planta nativa de Australia que vive bien en climas mediterráneos. Es muy resistente y no exige prácticamente labores de mantenimiento ni presenta problemas reseñables de plagas y hongos. Además, tiene un ritmo de crecimiento moderado, por lo que no invade el jardín.
Cuidados de la planta
Esta planta se adapta a entornos donde el agua no siempre es abundante. El riego debe ajustarse a una vez por semana, asegurando que el suelo se seque ligeramente entre sesiones de riego. La boronia florece mejor cuando se cultiva al aire libre, donde puede beneficiarse de los patrones de lluvia natural.
Es importante tener en cuenta que esta planta prospera en suelos bien drenados. Se debe realizar una poda a principios o finales del invierno para dar forma y eliminar madera muerta. Sin embargo, hay que evitar hacerle una poda intensa, simplemente hay que hacer un recorte ligero para fomentar un crecimiento más denso.
Teniendo en cuenta todos los cuidados básicos, puedes disfrutar de la floración única y perfumada de la planta.