La planta de flores colgantes que es ideal para que tu balcón se convierta en un paraíso

Si quieres un balcón acogedor y hermoso lo tienes que decorar con alfombras, sillones, colores tendencia y algún que otro elemento decorativo. Además, puedes añadir una planta ornamental con flores coloridas para agregar un poco de vida. A continuación, te compartimos una recomendación ideal para que añadas a tu espacio.
La fucsia o Fuchsia hybrida es una especie que tiene impresionantes y delicadas flores por lo que se convierte en una opción imprescindible para cualquier amante de las plantas. Es nativa de América Central y del Sur, y se adapta a diversos ambientes.
Se puede cultivar como arbusto, planta en cestas colgantes o incluso se puede entrenar para crecer como árbol. A continuación, te enseñamos cómo cuidarla para que crezca en maceta en un balcón o terraza.
Cómo cuidar una planta de Fucsia
Según los expertos de Verde es vida, es importante proporcionar un suelo rico y humífero a la planta, incluso calcáreo. Lo ideal es adquirir un ejemplar pequeño en primavera para que se adapte a la ubicación, aunque también se puede cultivar por reproducción de esquejes en verano.
Hay que proporcionar un sitio con mucha luz y humedad. Requiere riegos diarios en verano, pero en invierno hay que disminuir la frecuencia, un riego semanal está bien. Si desea cultivar esta especie en maceta, es importante que el recipiente tenga buenos orificios de drenaje.
Para prolongar la floración de esta planta conviene proporcionarle fertilizantes de absorción lenta. En marzo deben eliminárseles las ramas secas. En otoño se pueden podar para regenerarlas, a condición de protegerlas de las heladas. El calor excesivo puede propiciar la aparición de pulgones y mosca blanca.
La fucsia da flores parecidas a los pendientes, con la corola de color fucsia, rojo o blanco, y cáliz en otro tono de la gama. En general, la flor presenta dos colores, corola de color fucsia, rojo, morado o blanco, y cáliz púrpura, morado o blanco. Si quieres llenar tu balcón de color, cultiva esta encantadora planta.