La planta de flores colgantes que es ideal para que tu balcón se convierta en un paraíso

fuchsia flor Se trata de un arbusto pequeño, muy ramificado y de follaje persistente.

Cómo cuidar una planta de Fucsia

Según los expertos de Verde es vida, es importante proporcionar un suelo rico y humífero a la planta, incluso calcáreo. Lo ideal es adquirir un ejemplar pequeño en primavera para que se adapte a la ubicación, aunque también se puede cultivar por reproducción de esquejes en verano.

Hay que proporcionar un sitio con mucha luz y humedad. Requiere riegos diarios en verano, pero en invierno hay que disminuir la frecuencia, un riego semanal está bien. Si desea cultivar esta especie en maceta, es importante que el recipiente tenga buenos orificios de drenaje.

Para prolongar la floración de esta planta conviene proporcionarle fertilizantes de absorción lenta. En marzo deben eliminárseles las ramas secas. En otoño se pueden podar para regenerarlas, a condición de protegerlas de las heladas. El calor excesivo puede propiciar la aparición de pulgones y mosca blanca.

planta fucsia Las fucsias se pueden utilizar en rocallas, macizos florales, jardineras colgantes, invernaderos.

La fucsia da flores parecidas a los pendientes, con la corola de color fucsia, rojo o blanco, y cáliz en otro tono de la gama. En general, la flor presenta dos colores, corola de color fucsia, rojo, morado o blanco, y cáliz púrpura, morado o blanco. Si quieres llenar tu balcón de color, cultiva esta encantadora planta.