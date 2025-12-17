Hay plantas que no se adaptan al jardín de casa y se terminan secando. Otras demoran mucho en crecer y agotan la paciencia de uno. Sin embargo, hay un grupo de plantas denominadas trepadoras que son de crecimiento rápido y son perfectas para crear pantallas frondosas.
Este grupo selecto de plantas se destacan por que se adaptan a casi todos los ambientes, siempre y cuando reciban los cuidados pertinentes.
Además, decoran con sus flores cualquier jardín y son más que óptimas si lo que se busca es lograr privacidad, sobre todo cuando se convive con vecinos chismosos
Lograr una pantalla verde es posible de manera efectiva, cubriendo todo tipo de cercos y paredes.
Estas plantas trepadoras de crecimiento rápido, además de proporcionar buena sombra si las la siembra en pérgolas, sirven también para cubrir sectores del jardín que no lucen bien, cumpliendo un rol de camuflaje espectacular.
La sección jardinería del sitio hogarmania.com revela cuáles son las mejores plantas trepadoras para el jardín de casa.
Plantas trepadoras de crecimiento rápido para decorar el jardín
- Clemátide: se puede plantar en cualquier época del año, siempre y cuando el suelo sea cálido y esté húmedo. Alcanzan una altura aproximada de 6 metros de alto.
- Madreselva: se destaca por sus flores fragantes y vibrantes. Se riega y poda bastante para favorecer su rápido crecimiento. Se planta a pleno sol, o semisombra.
- Buganvilla: es una planta tropical, cuyas características son sus flores coloridas e intensas. Es especial para crear una barrera verde en poco tiempo. Esta planta crece entre 4 y 12 metros de alto.
- Flor de la pasión: crece muy rápido y se destaca por sus flores color lavanda y azules. Su ambiente propicio es el suelo húmedo y prefiere la sombra o semisombra.
- Glicina: brilla en el jardín con sus flores colgantes color blanca y lavanda. Para crecer rápido, necesita el sol pleno y suelo bien drenado.
- Flor de oro de indias: crece rápidamente y se la usa mucho para cubrir vallas y cercos. Es crucial hacer un enrejado casero para que esta planta perenne tenga como trepar.
- Enredadera de trompeta azul: es originaria de la India, es muy trepadora y crece de manera muy rigurosa. Posee hojas en forma de corazón de color verde brillante y flores en forma de trompeta de tono azul lavanda.
- Enredadera de virginia: trepa como ninguna y en otoño sus hojas adquieren un color rojo fuego. Es capaz de alcanzar una altura de 20 metros.