Cómo usar la planta de romero para mejorar la memoria y la concentración: remedio casero y efectivo

En la llamada aromaterapia, solo tienes que quemar un par de ramas de romero en tu casa, o también puedes inhalar un poco de aceite esencial para mejorar considerablemente el rendimiento cognitivo.

El momento ideal para realizar esta práctica es antes de una tarea que requiera concentración para estimular el cerebro y reducir la somnolencia.

romero, infusion.jpg La infusión de romero puede ser beneficiosa para la salud.

Antes de iniciar un consumo regular, habla con tu médico para descartar alergias o interacciones, especialmente si tomas medicamentos. En el caso de la infusión, está claro que no debes tomar más de dos tazas al día, ya que podría ser perjudicial.

La infusión de romero que mejora la memoria y la concentración

Como se dijo, puedes preparar una infusión con la planta de romero para mejorar la memoria y la concentración. El paso a paso para realizarla es el siguiente:

Coloca una cucharadita de hojas secas (o unas pocas frescas) en una taza. Vierte agua hirviendo y deja reposar tapado por 5 a 10 minutos. Cuela y bebe tibio, con o sin miel, o solo.

Al igual que sucede con la aromaterapia de romero, el momento ideal para beber la infusión es al momento de trabajar, estudiar o antes de dormir, porque la misma sirve para calmar y reducir el estrés.