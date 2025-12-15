Cómo prevenir la caída del pelo usando una popular planta: truco casero efectivo

Lo primero que vas a hacer es hervir tres tazas de agua con aproximadamente tres o cinco ramas de romero (fresco o seco) por 15 minutos.

Luego de dejar reposar la mezcla, deberás colarla bien para retirar las hierbas, guardándola en una botella con un atomizador.

romero, planta, prueba La planta de romero puede ser utilizada para tratar la caída capilar.

Como se dijo antes, el método de aplicación será en el cuero cabelludo, y este deberá estar seco. Luego, masajea tu pelo con las yemas de los dedos para estimular la circulación.

Déjala actuar 10-30 minutos o incluso toda la noche, sin enjuagar, para que tu pelo absorba los nutrientes de la planta de romero. Úsala diariamente o al menos 3-4 veces por semana para ver resultados, aunque siempre es recomendable que consultes con un especialista antes.

Los motivos por los que tu pelo se cae