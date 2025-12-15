La caída del pelo es uno de los problemas más comunes en hombres y mujeres, y muchas son las personas que están en la búsqueda de numerosos elementos caseros para frenarla. En este sentido, hay una popular hierba que destaca por sus propiedades.
Cómo prevenir la caída del pelo usando una popular planta: truco casero efectivo
La caída del pelo puede ser prevenida de manera casera mediante el uso de una popular planta. ¿Cuál es y cómo utilizarla?
Se trata de la planta de romero, que mejora la circulación del cuero cabelludo, llevando más nutrientes y oxígeno a los folículos, entre otros beneficios.
Cómo prevenir la caída del pelo usando la planta de romero
Para prevenir la caída del pelo con romero, prepara una infusión hirviendo ramas de romero en agua por 15 minutos, déjala enfriar, cuélala y aplícala en el cuero cabelludo con un spray, masajeando para estimular y dejando actuar sin enjuagar, o úsala como enjuague final tras lavar el cabello.
Lo primero que vas a hacer es hervir tres tazas de agua con aproximadamente tres o cinco ramas de romero (fresco o seco) por 15 minutos.
Luego de dejar reposar la mezcla, deberás colarla bien para retirar las hierbas, guardándola en una botella con un atomizador.
Como se dijo antes, el método de aplicación será en el cuero cabelludo, y este deberá estar seco. Luego, masajea tu pelo con las yemas de los dedos para estimular la circulación.
Déjala actuar 10-30 minutos o incluso toda la noche, sin enjuagar, para que tu pelo absorba los nutrientes de la planta de romero. Úsala diariamente o al menos 3-4 veces por semana para ver resultados, aunque siempre es recomendable que consultes con un especialista antes.
Los motivos por los que tu pelo se cae
- Genética (Alopecia Androgenética): la causa más común, hereditaria, donde los folículos se vuelven sensibles a hormonas (DHT), adelgazando el pelo progresivamente.
- Estrés (Físico o Emocional): un shock físico (cirugía, parto, fiebre alta) o emocional intenso puede causar una caída temporal llamada efluvio telógeno.
- Deficiencias Nutricionales: falta de proteínas, hierro, zinc, biotina, vitaminas (A, C) debilita el cabello.
- Problemas de Salud: desequilibrios de la tiroides (hipo/hipertiroidismo), lupus, anemia, infecciones del cuero cabelludo, o síndrome de ovario poliquístico.
- Medicamentos: algunos fármacos (antidepresivos, anticoagulantes, etc.) pueden tener la caída del pelo como efecto secundario.
- Cambios Hormonales: menopausia, problemas de tiroides o SOP (Síndrome de Ovario Poliquístico) pueden alterar el cabello.