El bodegón que tiene platos de pastas que rondan los $10.000

Las opciones más accesibles son tagliatelle caseros a un precio de $9.300, ravioles de verdura a $11.900 y ñoquis de papa a $11.500. Para quienes quieran subir un escalón, hay sorrentinos de mozzarella y jamón a $14.500 o los premium sorrentinos de salmón en masa de hongos a $33.000. Todas las pastas vienen con elección de salsa y porciones que alcanzan fácilmente para compartir.

bodegón tirifilio 2 La paella también se da bien en este bodegón.

La carta se completa con clásicos de bodegón como tortilla de papa gigante, milanesas napolitanas, lomos completos, supremas rellenas y minutas variadas. Los grupos encuentran mesas largas y combos para compartir, convirtiendo a Tirifilo en el lugar ideal para cumpleaños o reuniones después del trabajo sin exceder el presupuesto.

Tirifilo se consolida como un clásico imperdible de Adrogué, donde las pastas caseras económicas, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer pasta abundante y fresca en un ambiente de barrio sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.