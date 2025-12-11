¿Tenía razón Ricardo Darín? Qué tiene la empanada de $5.500 que ofrece este bodegón

La empanada de salmón rosado a $5.500 es el hit que todos fotografían: masa fina, relleno jugoso de salmón ahumado, queso crema y verdeo, frita o al horno según pedido. Para los que buscan carne, destacan el bife de chorizo relleno, la bondiola a la cerveza negra, el bife a la mostaza y la bondiola braseada con reducción de miel, todos con guarnición abundante y presentación cuidada.

bodegon maria lujan 2 El bodegón está ubicado al borde de un río en Tigre.

La carta se completa con entradas como provoleta con tomates confitados, rabas al ajillo, pastas caseras y postres como cheesecake de maracuyá o tiramisú. Los grupos encuentran mesas junto al ventanal y combos para compartir, convirtiendo a María Luján en el lugar perfecto para cumpleaños, citas o salidas después del paseo en lancha sin exceder el presupuesto.

María Luján se consolida como un clásico imperdible de Tigre, donde la empanada de salmón a $5.500, los platos gourmet y la vista al río se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer diferente y bien servido frente al agua sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.