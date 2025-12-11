Inicio Sociedad bodegón
¿Tenía razón Ricardo Darín? Qué tiene la empanada de $5.500 que ofrece este bodegón

Es un bodegón ubicado en una coqueta zona y además la empanada tiene un relleno gourmet que vale la pena pagar

Virginia López
Por Virginia López [email protected]
La polémica que abrió hace unos meses Ricardo Darín diciendo que una docena de empanadas vale $48.000 tiene sus fundamentos. Sobre todo con este bodegón, donde su estrella es la empanada por un precio de $5.500, una rareza que combina masa crocante con relleno cremoso y delicado.

Este bodegón que le termina dando la razón al protagonista de El Eternauta está ubicado en avenida Victorica 509, al borde del río en Tigre. Se posiciona como refugio para quienes buscan calidad frente al agua. El salón es amplio y luminoso, con ventanales que dan al río, mesas de madera clara y una parrilla abierta que combina brasas con hornos.

bodegon maria lujan
El bodegón con empanadas gourmet

En María Luján se encuentra comida gourmet en una zona coqueta de Buenos Aires, desde empanadas de salmón hasta bifes rellenos, cada opción está pensada para sorprender sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con sabores que justifican el paseo hasta Tigre.

La empanada de salmón rosado a $5.500 es el hit que todos fotografían: masa fina, relleno jugoso de salmón ahumado, queso crema y verdeo, frita o al horno según pedido. Para los que buscan carne, destacan el bife de chorizo relleno, la bondiola a la cerveza negra, el bife a la mostaza y la bondiola braseada con reducción de miel, todos con guarnición abundante y presentación cuidada.

bodegon maria lujan 2
La carta se completa con entradas como provoleta con tomates confitados, rabas al ajillo, pastas caseras y postres como cheesecake de maracuyá o tiramisú. Los grupos encuentran mesas junto al ventanal y combos para compartir, convirtiendo a María Luján en el lugar perfecto para cumpleaños, citas o salidas después del paseo en lancha sin exceder el presupuesto.

María Luján se consolida como un clásico imperdible de Tigre, donde la empanada de salmón a $5.500, los platos gourmet y la vista al río se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer diferente y bien servido frente al agua sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.

