Milanesa nuclear: qué tiene el plato especial de este bodegón sólo para valientes

La Milanesa Nuclear a $24.000 es el plato insignia: milanesa de ternera o pollo cubierta de salsa picante, longaniza desgranada, mozzarella fundida y huevo frito coronando la cima. Llega con papas fritas o ensalada y alcanza fácilmente para dos personas que no le teman al fuego.

bodegon pulperia del cotorro 2 La milanesa nuclear, un éxito en este bodegón.

La carta del bodegón se completa con otras milanesas (napolitana, fugazzeta, a caballo), tortilla de papa gigante, papas fritas con cheddar y panceta, empanadas fritas y sánguches de bondiola. Los grupos encuentran combos para mesas grandes, convirtiendo a La Pulpería del Cotorro en el lugar ideal para cumpleaños, after-office o noches de desafío sin exceder el presupuesto.

La Pulpería del Cotorro se consolida como un clásico imperdible de Parque de los Patricios, donde la Milanesa Nuclear, los sabores potentes y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer abundante y con picante en un ambiente canchero sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver (y un vaso de agua cerca).