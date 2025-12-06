Qué tiene la parrillada de casi $140.000 que ofrecer un mítico bodegón

Un bodegón que hace de la parrilla un festejo familiar se convierte en el lugar perfecto para una cena abundante o una salida nocturna que termina con la mesa llena de brasas. Su promoción estrella es la parrillada para 4 personas a $137.200, una montaña de carne que alcanza y sobra.
En Melo 2867, en pleno Lanús Este, este bodegón se posiciona como refugio para quienes buscan carne de calidad a pasos de la estación. El salón es amplio y ruidoso, con mesas largas de madera, paredes cubiertas de camisetas y una parrilla abierta que brilla desde la vereda. La decoración sencilla y el trato de barrio convierten cada visita en una previa de partido que se alarga sin querer.
El bodegón especializado en parrillada
En una zona donde la parrillada suele salir cara, el bodegón tiene un nombre acorda a la situación: Cuídate Vaca. Su menú equilibra cantidad y calidad. Desde achuras crocantes hasta cortes clásicos, cada opción está pensada para compartir y satisfacer. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con el olor a carbón impregnado en la ropa.
La promoción imbatible es la parrillada para 4 a un precio de $137.200: chorizo, morcilla, chinchulines, riñón, molleja, asado, vacío y pollo, todo acompañado de papas fritas, ensalada rusa o criolla y chimichurri casero. Llega en una parrilla de mesa que mantiene el calor y convierte cualquier cena en evento.
La carta del bodegón se completa con sánguches de bondiola o milanesa, milanesas napolitanas gigantes, pastas caseras con tuco y postres como flan con dulce de leche. Los grupos encuentran combos para mesas grandes, convirtiendo a Cuídate Vaca en el lugar ideal para cumpleaños, reuniones o noches de fútbol sin exceder el presupuesto.
Cuídate Vaca se consolida como un clásico imperdible de Lanús, donde la parrillada para 4 a $137.200, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan carne abundante y brasas vivas en un ambiente de barrio sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.