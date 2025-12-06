Qué tiene la parrillada de casi $140.000 que ofrecer un mítico bodegón

En Melo 2867, en pleno Lanús Este, este bodegón se posiciona como refugio para quienes buscan carne de calidad a pasos de la estación. El salón es amplio y ruidoso, con mesas largas de madera, paredes cubiertas de camisetas y una parrilla abierta que brilla desde la vereda. La decoración sencilla y el trato de barrio convierten cada visita en una previa de partido que se alarga sin querer.

El bodegón especializado en parrillada

En una zona donde la parrillada suele salir cara, el bodegón tiene un nombre acorda a la situación: Cuídate Vaca. Su menú equilibra cantidad y calidad. Desde achuras crocantes hasta cortes clásicos, cada opción está pensada para compartir y satisfacer. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con el olor a carbón impregnado en la ropa.