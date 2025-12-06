Hace días que los pronosticadores del tiempo vienen alertando por fuertes lluvias y tormentas que tal y como lo adelantaron, deberían ocurrir entre el mediodía de este sábado y el domingo 7 de diciembre. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por estas condiciones climáticas para Mendoza que rige durante este sábado y domingo, justo en el arranque del fin de semana. El aviso abarca gran parte del territorio provincial, desde el norte y el centro hasta el inicio de la zona sur, con especial atención en la cordillera de Malargüe.
Alerta amarilla del Servicio Meteorológico en Mendoza por fuertes lluvias y granizo para este fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta temprana por chaparrones intensos en toda la zona Norte, centro y hasta el comienzo del sur mendocino
La situación genera mayor preocupación en la zona norte, sobre todo en los departamentos que limitan con San Juan, donde el nivel de alerta meteorológica sube a naranja en la provincia vecina, aunque alguna de esas condiciones podrían afectar al norte mendocino. La alerta amarilla no implica un escenario extremo, sí es un llamado de atención para mantenerse informados, aumentar las precauciones y prever posibles complicaciones derivadas del clima.
Tormentas intensas y riesgo localizado de granizo
La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar impacto, especialmente por la caída de abundante agua en cortos períodos de tiempo. Según el SMN y otros servicios de pronóstico, las tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, un factor que hoy concentra la principal preocupación.
Durante la jornada de este sábado se espera un cielo parcialmente nublado, con lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche, descenso de la temperatura y condiciones ventosas. También se pronostican precipitaciones en alta montaña. Este panorama obligó a reprogramar o suspender actividades al aire libre, como ocurrió con la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz, que decidió levantar su grilla de shows por prevención.
Menos calor y lluvias persistentes hasta el domingo
El fin de semana marcará un quiebre respecto al intenso calor de los últimos días. Se espera poca amplitud térmica: para el sábado, una mínima cercana a los 21ºC y una máxima que rondará los 26ºC, mientras que el domingo la mínima descenderá hasta los 16ºC y la máxima apenas alcanzará los 22ºC.
En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se ubican entre el 40% y el 70%, especialmente desde la tarde del sábado y durante toda la jornada del domingo. El riesgo principal no pasa tanto por la duración de las lluvias, sino por su intensidad en breves lapsos, lo que puede provocar anegamientos temporarios y dificultades en la circulación.
Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones al conducir. La alerta amarilla no busca alarmar, pero sí recordar que el clima puede jugar una mala pasada si se lo subestima.