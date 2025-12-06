Alerta amarilla del Servicio Meteorológico en Mendoza por fuertes lluvias y granizo para este fin de semana

Durante la jornada de este sábado se espera un cielo parcialmente nublado, con lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche, descenso de la temperatura y condiciones ventosas. También se pronostican precipitaciones en alta montaña. Este panorama obligó a reprogramar o suspender actividades al aire libre, como ocurrió con la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz, que decidió levantar su grilla de shows por prevención.

Menos calor y lluvias persistentes hasta el domingo

Contingencias climáticas El pronóstico de Contingencias Climáticas de Mendoza mostró también el riesgo de abundante lluvia con granizo. Gobierno de Mendoza

El fin de semana marcará un quiebre respecto al intenso calor de los últimos días. Se espera poca amplitud térmica: para el sábado, una mínima cercana a los 21ºC y una máxima que rondará los 26ºC, mientras que el domingo la mínima descenderá hasta los 16ºC y la máxima apenas alcanzará los 22ºC.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se ubican entre el 40% y el 70%, especialmente desde la tarde del sábado y durante toda la jornada del domingo. El riesgo principal no pasa tanto por la duración de las lluvias, sino por su intensidad en breves lapsos, lo que puede provocar anegamientos temporarios y dificultades en la circulación.

Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones al conducir. La alerta amarilla no busca alarmar, pero sí recordar que el clima puede jugar una mala pasada si se lo subestima.