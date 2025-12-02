Fuertes lluvias llegaron a Mendoza en las últimas semanas, se detuvieron y volvieron las temperaturas elevadas. A lo largo de esta semana se espera que vuelven las precipitaciones a la provincia con gran intensidad. A continuación te contaremos las que día de la semana se espera que llueva y hasta cuando según el pronóstico de MeteoRed.
Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Mendoza: cuándo se larga y por cuántos días
Estos días de la semana se espera que vuelvan las lluvias a la provincia de Mendoza, según el pronóstico de MeteoRed
Nuevo pronóstico en Mendoza
Luego de varias semanas soleadas con temperaturas más elevadas, según el pronóstico de MeteoRed se espera que vuelvan las precipitaciones a Mendoza esta semana. Este martes se espera un día parcialmente nublado con una máxima de hasta 28° C y una mínima de 15 °C.
Este miércoles se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 32 °C y una mínima de 18 °C. Pero este jueves se pronostica la llegada de fuertes tormentas con una máxima de 35 °C y una mínima de 21 °C. +
El viernes se mantendrá estable y el fin de semana vuelven las tormentas a la provincia de Mendoza. Se espera que el sábado la temperatura máxima llegue a los 31 °C y una mínima de 19 °C. Finalmente la lluvia terminará un domingo con 25 °C de máxima y 17 ° C de mínima.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias en Mendoza
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.