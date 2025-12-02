Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Mendoza: cuándo se larga y por cuántos días

Nuevo pronóstico en Mendoza

Luego de varias semanas soleadas con temperaturas más elevadas, según el pronóstico de MeteoRed se espera que vuelvan las precipitaciones a Mendoza esta semana. Este martes se espera un día parcialmente nublado con una máxima de hasta 28° C y una mínima de 15 °C.

pronostico mendoza

Este miércoles se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 32 °C y una mínima de 18 °C. Pero este jueves se pronostica la llegada de fuertes tormentas con una máxima de 35 °C y una mínima de 21 °C. +