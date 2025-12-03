El bodegón gourmet que tiene un menú ejecutivo imperdible por $25.000

En Honduras 5098, pleno corazón de Palermo Hollywood, Foga Ahumados se posiciona como refugio para quienes buscan sabores profundos a pasos de los estudios de tele. El salón es amplio y rústico-elegante, con mesas de madera maciza, paredes de ladrillo visto y un smoker gigante que se ve desde la calle. La decoración mezcla lo texano con lo porteño, creando un ambiente cálido donde el aroma a roble y carne ahumada te atrapa desde la vereda.

bodegon foga ahumados El coqueto interior del bodegón Foga Ahumados.

El bodegón que tiene un gran menú ejecutivo

En una zona donde almorzar bien suele costar caro, el bodegón Foga responde con un menú ejecutivo que incluye todo por $25.000 solo de lunes a viernes hasta las 15. Los clientes eligen entrada, plato principal con guarnición, postre y bebida sin alcohol o copa de vino de la casa. Cada plato llega abundante y con el sabor profundo del ahumado lento.