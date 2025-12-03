El bodegón gourmet que tiene un menú ejecutivo imperdible por $25.000

Un bodegón que combina el arte del ahumado con la mejor relación precio-calidad se convierte en el lugar ideal para un almuerzo de oficina sin gastar de más. Su menú ejecutivo de lunes a viernes hasta las 15 horas, a $25.000, es imbatible: entrada, principal con guarnición, postre y bebida incluida. En Foga Ahumados el humo lento es religión y cada plato lleva horas de cariño en el smoker.
En Honduras 5098, pleno corazón de Palermo Hollywood, Foga Ahumados se posiciona como refugio para quienes buscan sabores profundos a pasos de los estudios de tele. El salón es amplio y rústico-elegante, con mesas de madera maciza, paredes de ladrillo visto y un smoker gigante que se ve desde la calle. La decoración mezcla lo texano con lo porteño, creando un ambiente cálido donde el aroma a roble y carne ahumada te atrapa desde la vereda.
El bodegón que tiene un gran menú ejecutivo
En una zona donde almorzar bien suele costar caro, el bodegón Foga responde con un menú ejecutivo que incluye todo por $25.000 solo de lunes a viernes hasta las 15. Los clientes eligen entrada, plato principal con guarnición, postre y bebida sin alcohol o copa de vino de la casa. Cada plato llega abundante y con el sabor profundo del ahumado lento.
Para quienes llegan después de las 15 o los fines de semana, la carta del bodegón tiene opciones como humita cremosa, chicken pie con masa hojaldrada, degustación de ahumados, ribs de cerdo con barbacoa que se desprenden del hueso y vacío ahumado que compite con cualquier parrilla premium. Todo servido en tablas de madera que mantienen el calor y el estilo.
Foga Ahumados se consolida como un clásico imperdible de Palermo, donde el ahumado lento, los sabores intensos y los precios justos se juntan para crear experiencias memorables. Para quienes buscan comer abundante y diferente en un ambiente con personalidad sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.