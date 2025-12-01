El bodegón para comer 4 variedades de pastas por menos de $15.000

Las promociones estrella son pura tentación: raviolones de espinaca y ricota a un precio de $14.400; fideos al huevo (tallarines o fettuccine) solos a $10.800; malfatti de espinaca a $9.600 y ñoquis de papa a $9.600. Todas las pastas vienen con elección de salsa (filetto, bolognesa, blanca o mixta) y alcanzan fácilmente para compartir.

bodegon arias El asado, otra buena elección en este bodegón.

La carta se completa con pizzas a la piedra, milanesas napolitanas gigantes, carne a la parrilla con guarnición y ensaladas frescas. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo a Arias en el lugar perfecto para cumpleaños, reuniones después del trabajo o cenas familiares sin exceder el presupuesto.

Arias se consolida como un clásico imperdible donde las pastas caseras abundantes, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer pasta hasta reventar en un ambiente cálido y sin vaciar el bolsillo, este bodegón en Larralde 3995 es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.