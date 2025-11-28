El bodegón especializado en unos sánguches brutales

Las promociones estrella son los sánguches en pan de pizza: clásico (milanesa o lomito con lechuga y tomate) a un precio de $16.000; completo (jamón, queso, lechuga, tomate y huevo) a $19.000; y super bondiola (barbacoa, cheddar y huevo a la plancha) a $16.500. Todos vienen con papas fritas o ensalada y alcanzan fácilmente para compartir o para un solo valiente.

bodegon intendencia 2 La milanesa también es uno de los fuertes en este bodegón.

La carta gastronómica del bodegón se completa con hamburguesas caseras, milanesas napolitanas, choripanes y rabas con limón. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo a Intendencia en el lugar ideal para cumpleaños, después del trabajo o noches de fútbol sin exceder el presupuesto.

Intendencia se consolida como un clásico imperdible de Morón, donde los sánguches monumentales en pan de pizza, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer abundante y rico en un ambiente de barrio sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.