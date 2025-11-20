El bodegón que tiene una gran cantidad de empanadas desde $2.300

Este bodegón se consolida como un clásico imperdible en el sur de Buenos Aires, donde la empanada perfecta, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan docenas de empanadas recién hechas en porciones generosas y un ambiente de barrio sin vaciar el bolsillo por lo que se convierte en una parada obligada que siempre deja ganas de volver.

bodegon del sud 3 El ambiente que tiene el bodegón del sur de Buenos Aires.

El bodegón para comer empanadas

En avenida Manuel Belgrano 5690, en pleno Wilde, Bodegón del Sud se posiciona como refugio para quienes buscan sabor casero. El salón es amplio y familiar, con mesas largas, paredes llenas de fotos de clientes y una cocina abierta donde se amasan y rellenan empanadas a la vista. La decoración sencilla y el trato de barrio convierten cada visita en una reunión improvisada que se alarga sin querer.