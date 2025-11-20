El bodegón que tiene una gran cantidad de empanadas desde $2.300

Un bodegón que hace de la empanada su bandera se convierte en el lugar perfecto para una comida rápida o una salida nocturna que empieza con masa crujiente. Sus precios accesibles permiten pedir docenas sin culpa y compartirlas con toda la mesa. En este lugar de Buenos Aires la empanada no es entrada: es protagonista absoluta, frita o al horno, siempre jugosa y recién hecha.
Este bodegón se consolida como un clásico imperdible en el sur de Buenos Aires, donde la empanada perfecta, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan docenas de empanadas recién hechas en porciones generosas y un ambiente de barrio sin vaciar el bolsillo por lo que se convierte en una parada obligada que siempre deja ganas de volver.
El bodegón para comer empanadas
En avenida Manuel Belgrano 5690, en pleno Wilde, Bodegón del Sud se posiciona como refugio para quienes buscan sabor casero. El salón es amplio y familiar, con mesas largas, paredes llenas de fotos de clientes y una cocina abierta donde se amasan y rellenan empanadas a la vista. La decoración sencilla y el trato de barrio convierten cada visita en una reunión improvisada que se alarga sin querer.
En una zona donde comer rico suele ser caro, Bodegón del Sud responde con un menú que equilibra calidad y precio. Desde empanadas de carne cortada a cuchillo hasta pizzas y milanesas, cada opción está pensada para satisfacer sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con el sabor de siempre.
Las promociones giran alrededor de la empanada: entre $2.300 y $3.300 la unidad según variedad (carne frita cortada a cuchillo, carne picada, pollo, jamón y queso, caprese, verdura, cebolla y queso). Se venden por unidad o por docena con descuento, fritas crocantes o al horno más livianas, y alcanzan fácilmente para compartir entre varios.
La carta se completa con pizzas a la piedra, milanesas napolitanas gigantes, carne a la parrilla con guarnición abundante y ensaladas frescas. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo a Bodegón del Sud en el lugar ideal para cumpleaños, reuniones después del trabajo o cenas familiares sin exceder el presupuesto.