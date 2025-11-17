El bodegón bien de barrio que tiene una tortilla de papas por $10.000

Un bodegón que hace de la tortilla de papas una obra de arte se convierte en el lugar ideal para una cena reconfortante o una salida nocturna sin complicaciones. Sus precios accesibles permiten disfrutar de porciones generosas sin preocuparse por la cuenta, y el 10 % de descuento al pagar en efectivo termina de redondear la propuesta. Aquí la tortilla no es un acompañamiento: es la reina absoluta de la mesa.
En Candelaria 290, en el corazón de Villa Crespo, Nosso se posiciona como refugio para quienes buscan comida casera y abundante a pasos de la avenida Corrientes. El salón es amplio y luminoso, con mesas de madera, paredes llenas de fotos antiguas y una cocina abierta donde se voltea la tortilla con maestría. La decoración sencilla y el trato cercano convierten cada visita en una reunión familiar improvisada.
El bodegón con tortilla de papas barata
En una zona llena de opciones caras, Nosso responde con un menú que equilibra calidad y precio. Desde tortillas perfectas hasta cortes de parrilla, cada plato está pensado para satisfacer sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con el sabor de siempre.
Las promociones estrella giran alrededor de la tortilla de papas: la versión clásica a $10.000 y la española con cebolla caramelizada a $11.000. Ambas son enormes, jugosas por dentro y doradas por fuera, y alcanzan fácilmente para dos o tres personas. Además, ofrecen 10 % de descuento pagando en efectivo, lo que baja aún más la cuenta.
La carta se completa con milanesas en todas sus variedades —napolitana, fugazzeta, a caballo—, supremas rellenas, carne a la parrilla con guarnición abundante y ensaladas frescas. Los grupos encuentran paquetes para compartir, convirtiendo a Nosso en el lugar perfecto para cumpleaños o cenas después del trabajo sin exceder el presupuesto.
Nosso se consolida como un clásico imperdible de Villa Crespo, donde la tortilla de papas perfecta, los sabores tradicionales y los precios justos (más el descuento en efectivo) se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer abundante y bien en un ambiente cálido sin vaciar el bolsillo, este bodegón en Candelaria 290 es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.