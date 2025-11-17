El bodegón bien de barrio que tiene una tortilla de papas por $10.000

Las promociones estrella giran alrededor de la tortilla de papas: la versión clásica a $10.000 y la española con cebolla caramelizada a $11.000. Ambas son enormes, jugosas por dentro y doradas por fuera, y alcanzan fácilmente para dos o tres personas. Además, ofrecen 10 % de descuento pagando en efectivo, lo que baja aún más la cuenta.

bodegón nosso La milanesa esa una gran opción en este bodegón.

La carta se completa con milanesas en todas sus variedades —napolitana, fugazzeta, a caballo—, supremas rellenas, carne a la parrilla con guarnición abundante y ensaladas frescas. Los grupos encuentran paquetes para compartir, convirtiendo a Nosso en el lugar perfecto para cumpleaños o cenas después del trabajo sin exceder el presupuesto.

Nosso se consolida como un clásico imperdible de Villa Crespo, donde la tortilla de papas perfecta, los sabores tradicionales y los precios justos (más el descuento en efectivo) se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan comer abundante y bien en un ambiente cálido sin vaciar el bolsillo, este bodegón en Candelaria 290 es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.