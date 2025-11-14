"Chori chipa", el invento que tiene un coqueto bodegón por menos de $6.000

Un bodegón que reinventa el clásico con un toque paraguayo se convierte en el lugar ideal para una cena rápida o una salida nocturna que empieza con picardía. Sus precios accesibles permiten probar inventos y cortes premium sin tensiones económicas. El plato estrella es el chori chipa, un choripán metido en pan de chipa que cruje y derrite a la vez.
En Quesada 1702, en el corazón de Núñez, La Brasería se posiciona como refugio para quienes buscan sabor y creatividad a pasos del río. El salón es amplio, con mesas de madera, paredes con fotos de asados y una parrilla abierta que combina brasas con hornos.
El chori chipa del bodegón
En una zona donde la carne suele ser cara, La Brasería responde con un menú que equilibra tradición y novedad a precios de barrio. Desde cortes premium hasta inventos caseros, cada opción está pensada para satisfacer sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con algo nuevo en el paladar.
La promoción estrella es el chori chipa para almuerzo por $5.900, servido con papas fritas o ensalada. Para los que buscan carne, el asado especial del centro de 450 gramos tiene una precio de $45.000; la entraña sin piel de medio kilo para compartir cuesta $60.000 y el bife de chorizo individual está a $35.000. Cada plato incluye guarnición y llega en fuentes que mantienen el calor.
La carta se completa con achuras variadas, empanadas de carne cortada a cuchillo, pastas caseras y opciones vegetarianas. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo a La Brasería en el lugar perfecto para cumpleaños o reuniones después del trabajo sin exceder el presupuesto.
La Brasería se consolida como un clásico imperdible de Núñez, donde la creatividad, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan probar el chori chipa y cortes premium en porciones generosas sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.