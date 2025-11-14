"Chori chipa", el invento que tiene un coqueto bodegón por menos de $6.000

La promoción estrella es el chori chipa para almuerzo por $5.900, servido con papas fritas o ensalada. Para los que buscan carne, el asado especial del centro de 450 gramos tiene una precio de $45.000; la entraña sin piel de medio kilo para compartir cuesta $60.000 y el bife de chorizo individual está a $35.000. Cada plato incluye guarnición y llega en fuentes que mantienen el calor.

bodegon la braseria 2 La Brasería es un bodegón que se destaca por la parrillada.

La carta se completa con achuras variadas, empanadas de carne cortada a cuchillo, pastas caseras y opciones vegetarianas. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo a La Brasería en el lugar perfecto para cumpleaños o reuniones después del trabajo sin exceder el presupuesto.

La Brasería se consolida como un clásico imperdible de Núñez, donde la creatividad, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan probar el chori chipa y cortes premium en porciones generosas sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.