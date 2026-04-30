El nuevo bodegón de Argentina que fue elegido uno de los mejores restaurantes del mundo para el 2026

Caprichito inició sus actividades en octubre de 2025 bajo la gestión de las hermanas Santoro. Las dueñas ganaron fama anteriormente gracias a su trabajo con la pizza, pero en este caso decidieron explorar un concepto distinto. El menú abandonó la tendencia de los platos pequeños para enfocarse en una alimentación abundante y tradicional.

Las opciones de la carta resaltaron por el empleo de carnes, pastas caseras y una gran presencia de quesos. Bajo la mirada del cocinero Emiliano Belardinelli, el lugar rindió un tributo constante a la herencia italiana de la ciudad. Se prepararon recetas clásicas como milanesas a la parmesana, lasaña de ragú cocida con paciencia y el tradicional vitel toné.

Experiencia íntima

caprichito buenos aires La carta del establecimiento ofrece opciones que rescatan la tradición del bodegón porteño con una ejecución adaptada a los estándares internacionales.

La atmósfera del salón fomentó las cenas tranquilas y los encuentros relajados. La iluminación tenue junto a las cortinas que lo separaron de la calle ayudaron a crear un ambiente de club privado. El sitio contó con ochenta y cinco lugares que estuvieron completos cada noche desde su inauguración. La decoración buscó que el comensal sintiera un espacio familiar con ejecución profesional.

El reconocimiento de la prensa extranjera validó el buen momento que atravesó la industria en la región. Los críticos valoraron la autenticidad del ADN ítalo-argentino en cada una de las preparaciones servidas. Caprichito capturó el interés del público porteño al ofrecer un refugio de sabores conocidos. El galardón resaltó la labor de quienes preservaron el legado cultural nacional.