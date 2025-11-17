Por qué hay que remojar en vinagre la ropa interior: ¿qué significa?

Con un poco de vinagre blanco puedes neutralizar los malos olores de la ropa interior, suavizar las prendas, mantener los colores y eliminar manchas complejas.

ropa interior Puedes lavar todo tipo de ropa con vinagre, no solo la interior. También se puede poner vinagre directamente en el tambor del lavarropas.

Puedes lavar la ropa interior en el lavarropas o a mano, aunque siempre es mejor hacerlo a mano para refregar mejor la prenda. No hay que colocar la ropa interior directamente en vinagre puro, y hay que cuidar los elásticos de las prendas.

Lo mejor es preparar un balde con agua tibia, una taza de vinagre y remojar la ropa interior por al menos media hora. Una vez pasado ese tiempo, solo debes lavar la ropa interior con normalidad.

4 usos prohibidos del vinagre en el hogar

Más allá de sus varios beneficios, el vinagre también puede ser un poco agresivo y dañino con algunas superficies, sobre todo si se utiliza puro. Cuanto más ácido el vinagre más poderoso, por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar vinagre de limpieza.

vinagre El vinagre tiene que usarse siempre diluido. El vinagre puro puede ser muy invasivo e intenso para algunas superficies.