Por qué hay que remojar en vinagre la ropa interior: ¿qué significa?

La limpieza profunda de la ropa interior es de suma importancia para mantener la higiene personal y alargar la vida útil de tus prendas. A veces no basta con un lavado con jabón blanco para desinfectar la ropa interior completamente.
Te explico por qué deberías lavar la ropa interior con vinagre
El vinagre es un ingrediente intenso al que se le atribuyen algunas propiedades desinfectantes, desodorizantes y desengrasantes. No elimina todos los microorganismos, pero sí varios tipos de bacterias que pueden estar en la casa en algunos alimentos o sectores.
Con un poco de vinagre blanco puedes neutralizar los malos olores de la ropa interior, suavizar las prendas, mantener los colores y eliminar manchas complejas.
Puedes lavar la ropa interior en el lavarropas o a mano, aunque siempre es mejor hacerlo a mano para refregar mejor la prenda. No hay que colocar la ropa interior directamente en vinagre puro, y hay que cuidar los elásticos de las prendas.
Lo mejor es preparar un balde con agua tibia, una taza de vinagre y remojar la ropa interior por al menos media hora. Una vez pasado ese tiempo, solo debes lavar la ropa interior con normalidad.
4 usos prohibidos del vinagre en el hogar
Más allá de sus varios beneficios, el vinagre también puede ser un poco agresivo y dañino con algunas superficies, sobre todo si se utiliza puro. Cuanto más ácido el vinagre más poderoso, por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar vinagre de limpieza.
- Nunca hay que usar vinagre blanco para limpiar mesadas de y encimeras de piedra natural como granito o mármol. El vinagre puede opacar el acabado brillante del material y erosionar los selladores.
- Si bien el vinagre es muy bueno para lavar los pisos de la casa, hay que evitar los pisos de madera. La madera es muy sensible y es un material poroso. El ácido del ingrediente puede dañarlos.
- Jamás limpies pantallas de aparatos electrónicos con vinagre. Este producto deja manchas en las pantallas, afecta la sensibilidad y puede dañar permanentemente el revestimiento. Evita computadoras, celulares, televisores y tablets.
- El vinagre es muy bueno para limpiar la grasa de las ollas y fuentes de horno. Sin embargo, no todos los materiales se llevan bien con este producto. El hierro fundido puede perder su capa antiadherente si se limpia constantemente con vinagre.
- Finalmente, si vas a limpiar algunas zonas del auto con vinagre, ten mucho cuidado con la pintura externa. El vinagre puro y destilado puede dañar la pintura del auto con el paso del tiempo y el exceso de uso.