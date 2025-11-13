Por qué hay que mezclar vinagre y cebollas en un frasco: ¿qué significa?

El vinagre de alimentos es un ingrediente clave en la cocina y el hogar. Existen diferentes variedades, cada cual con su sabor e intensidad particular.
Las cebollas, por su parte, son hortalizas subterráneas comestibles que suelen utilizarse en la cocina para preparar todo tipo de recetas saladas. Hoy te cuento qué pasa si mezclamos vinagre y cebollas y qué significa esta combinación.
Te explico por qué deberías mezclar vinagre y cebollas en un frasco
¿Qué significa este truco de cocina? Esta vieja técnica se conoce como escabeche. Consiste en sumergir alimentos vegetales o animales en una base de vinagre, aceite y especias para conservarlos por más tiempo.
El vinagre interfiere en el desarrollo de microorganismos y permite que los alimentos se conserven por más tiempo. El ácido del vinagre es el encargado de este proceso de conservación.
Una de las opciones más populares es el escabeche de cebollas en vinagre. El vinagre también realza el sabor de los alimentos, los vuelve más intensos y mantiene su textura.
Puede realizarse con vinagre de vino blanco o tinto. Lo ideal es buscar una buena receta de cebollas en escabeche y seguir paso a paso el procedimiento para dar con el gusto justo.
Qué cosas puedo limpiar con vinagre y para qué no debería usarlo
El vinagre puede ser utilizado para limpiar muebles, ropa, partes del auto y hasta para cocinar alimentos. Permite desengrasar fuentes y ollas de la cocina, eliminar la grasa de las hornallas y malos olores de la heladera.
El vinagre es muy efectivo para limpiar el baño, principalmente el inodoro y el sarro de las canillas. Con un poco de vinagre y bicarbonato puedes remover los restos de óxido, los hongos del techo y neutralizar los malos olores.
También se puede usar vinagre de manzana para ciertos procedimientos de cosmética. Este ingrediente, siempre rebajado con agua, sirve para ablandar y retirar algunos hongos de las uñas, tratar casos de caspa leves, retirar liendres del cabello y mejorar algunas zonas de la piel. Es importante no usar vinagre en el cuerpo sin antes consultar a un especialista.
Con un poco de vinagre se pueden combatir algunas plagas del jardín y del hogar. El vinagre atrae a las moscas, repele a las hormigas y mantiene a los mosquitos alejados. También es bueno para eliminar la hierba mala del jardín y limpiar las hojas de las plantas.
Pero, este producto no se debería usar para limpiar pisos de madera, aparatos electrónicos, superficies de piedra y utensilios de hierro, ya que puede generar daño permanente. El vinagre es bueno, pero no deja de ser un ácido abrasivo y potente, sobre todo si no se diluye con agua.