Jazmín y citronela: por qué debes plantarlas juntas si quieres eliminar los mosquitos de tu casa

mosquitos en el jardin Los mosquitos aparecen cuando llega el calor a partir de la primavera y durante todo el verano. Sin embargo, para que no te molesten puedes aplicar un truco desde ahora y ahuyentarlos.

Jazmín y citronela: por qué y cómo plantarlas juntas

El jazmín(Jasminum officinale) emite un perfume intenso y dulce que, además de perfumar los ambientes, resulta repelente para los mosquitos y otros insectos voladores. Su fragancia actúa como un disuasivo natural, sobre todo durante la noche, cuando estos insectos son más activos.

Por su parte, la citronela (Cymbopogon nardus) es ampliamente utilizada en velas y aceites repelentes gracias a su alto contenido de citronelal y geraniol, dos compuestos naturales que los mosquitos no toleran. Por eso, plantarla cerca del jazmín potencia su efecto, creando un perímetro de protección sin necesidad de químicos ni aerosoles.

Para que ambas plantas hagan efecto debes tener en cuenta algunos aspectos al plantarlas:

Ubicación: coloca ambas plantas en macetas o en el jardín, preferiblemente cerca de puertas, ventanas o balcones. Luz y temperatura: tanto el jazmín como la citronela necesitan buena exposición al sol y ambientes cálidos para desarrollarse correctamente. Riego: mantén la tierra húmeda, pero sin encharcar. Distancia ideal: deja unos 30 a 40 cm de separación entre ambas para que crezcan sin competir por espacio ni nutrientes.

jazmín y citronela La planta de jazmín y citronela juntas, eliminan los mosquitos de tu casa y de tu jardín.

Otros beneficios de esta mezcla de jardinería

Además de mantener tu casa libre de mosquitos, esta combinación natural:

Perfuma los ambientes de manera duradera.

Atrae polinizadores beneficiosos como abejas y mariposas.

Embellece terrazas y jardines con su colorido y frescura.

Si estás buscando un método ecológico, económico y decorativo para ahuyentar mosquitos, plantá jazmín y citronela juntos es una de las mejores decisiones que podés tomar.