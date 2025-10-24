El único país del mundo libre de mosquitos fue invadido por primera vez en la historia

islandia Islandia es un país insular nórdico que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, géiseres, termas y campos de lava. Imagen: Pexels.

Desde Euronews, informaron que "el cambio climático está calentando el país (Islandia) a un ritmo cuatro veces superior al resto del hemisferio norte, con un deshielo de los glaciares sin precedentes y olas de calor frecuentes". De hecho, en mayo de 2025 el país registró el día más caluroso, con temperaturas de hasta 26,6°C. Estas temperatuas crearon un ambiente propicio para que los mosquitos se reproduzcan en los estanques de todo el territorio.

Hallazgo de mosquitos en Islandia

Los mosquitos fueron hallados en Kjós, un valle glaciar al suroeste de Reikiavik, la capital de Islandia. El aficionado de los insectos Bjorn Hjatason fue quien descubrió la aparición de estos insectos y lo compartió la noticia en una página de Facebook dedicada a la fauna local.

El aficionado subió fotos de los insectos, y escribió: "Me di cuenta de inmediato de que era algo que nunca había visto". Además agregó: "La última fortaleza parece haber caído". Hjaltason envió los insectos al Instituto Islandés de Historia Natural para su identificación, y el entomólogo Matthías Alfreðsson confirmó sus sospechas.

herramientas La especie que apareció en Islandia se llama Culiseta annulata. Imagen: Pexels.

Alfreðsson reveló que eran dos mosquitos hembra y un macho, que posteriormente se confirmó que eran Culiseta annulata, una de las pocas especies que sobreviven al invierno. Esta especie de mosquitos es común en partes de Europa y el norte de África, pero no está claro cómo llegaron a Islandia, le dijo el entomólogo a CNN.