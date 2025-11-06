El truco para recuperar una planta de jazmín en pocos días sin perder tiempo ni plata

En este sentido, debes ajustar el riego y mejora el drenaje. El jazmín no tolera el exceso de agua. Asegúrate de que la maceta o el suelo tengan buen drenaje y riega solo cuando la capa superior de la tierra esté seca. Un truco económico es colocar una capa de piedras o trozos de ladrillo en el fondo de la maceta para evitar que el agua se estanque.

Además, poda las partes secas o dañadas con una tijera limpia. Esto permitirá que la planta concentre su energía en los brotes nuevos. Si el jazmín está muy deteriorado, puedes dejar solo los tallos más verdes y fuertes.

jazmin (1) La prevención o cuidado del jazmín consiste sencillamente en revisar que las necesidades de esta planta estén correctamente atendidas.

Bien, ahora, en lugar de agregarle productos costosos, puedes preparar un abono casero con cáscaras de banana, café o té usado, que aportan potasio y nitrógeno. También podés añadir un poco de compost o humus de lombriz si tienes disponible.

Por último, coloca el jazmín en un lugar con buena luz. Esta planta necesita al menos cuatro horas de luz solar al día. Si está en sombra total, será difícil que se recupere. Muévela a un espacio donde reciba luz indirecta o sol suave de la mañana.

Un truco extra que puedes tener en cuenta es que el agua de arroz o de lentejas hervidas es un excelente revitalizador natural. Aporta minerales y estimula el crecimiento de raíces nuevas. Úsala una vez por semana como complemento del riego habitual.