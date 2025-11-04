Cada cuántos días regar la planta de jazmín durante la primavera

Con la llegada de la primavera, el jazmín se convierte en uno de los protagonistas del jardín gracias a su fragancia y su belleza. Sin embargo, para que esta planta florezca en todo su esplendor, es fundamental conocer cada cuántos días regarla y cómo ajustar la frecuencia según el clima y el tipo de suelo.
El jazmín es una de las plantas más elegidas en jardines y balcones por el intenso aroma y la belleza de sus flores blancas. Aunque, una de las preguntas más frecuentes de quienes la cultivan es: ¿cómo se riega correctamente?
Por qué la primavera es ideal para la planta de jazmín
Según el jardín botánico de Valencia, el nombre científico es Jasminum polyanthum. Se lo conoce comúnmente como jazmín y pertenece a la familia de OLEACEAE. Se trata de una planta con largas ramas de tallos finos, flexibles y volubles, que no disponen de zarcillos, pero que se enrollan con mucha facilidad. En este sentido, al ser una planta bastante delicada, debes tener muy presente sus cuidados.
Quienes están constantemente en el mundo de la jardinería, sabrán que cada planta tiene su tiempo. Así como el árbol limonero tarda entre tres y seis años en dar frutos luego de buenos cuidados, el jazmín también necesita sus cuidados especiales y su tiempo para florecer.
La mayoría de las plantas que crecen de forma natural en el exterior pueden desarrollarse normalmente con precipitaciones. Si en su zona escasean las precipitaciones, considere la posibilidad de regar esas plantas, sobre todo de jazmín, adecuadamente cada 2 semanas durante la primavera y el otoño. En verano es necesario regar con más frecuencia.
Cómo y cada cuanto regar el jazmín en primavera
Durante la primavera, el jazmín atraviesa su etapa de crecimiento más activa. En esta época, se recomienda regar cada 2 a 3 días, asegurando que el sustrato se mantenga húmedo pero nunca encharcado. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, mientras que la falta de riego puede hacer que los brotes se marchiten antes de abrir.
Un buen truco es comprobar la humedad del suelo con los dedos: si la capa superior está seca, es momento de regar. En días muy calurosos o ventosos, puede ser necesario aumentar la frecuencia a diario, especialmente si el jazmín está en maceta, ya que el sustrato se seca más rápido que en el jardín.
Además, es importante regar directamente en la base de la planta, evitando mojar las flores y hojas para prevenir la aparición de hongos. Complementar el riego con un abonado orgánico cada 15 días ayudará a que el jazmín mantenga un follaje verde intenso y una floración continua. Para ello ten en cuenta:
- Coloca una manguera en la base de la planta para asegurarse de que está fomentando un excelente desarrollo de las raíces.
- Evita rociar directamente las hojas, y ten en cuenta que las hojas necesitarán más riego si están al aire libre y frente a la luz solar directa.
- Drena el exceso de agua y espera a que la tierra se seque antes de regar.
- Riega a ras de suelo para prevenir enfermedades.
- Ya sea en maceta o en el suelo, el Jazmín blanco prefiere el riego profundo a la aspersión ligera.