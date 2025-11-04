Cada cuántos días regar la planta de jazmín durante la primavera

jazmín (1) La frecuencia de riego y el cuidado del jazmín puede variar según la estación.

Quienes están constantemente en el mundo de la jardinería, sabrán que cada planta tiene su tiempo. Así como el árbol limonero tarda entre tres y seis años en dar frutos luego de buenos cuidados, el jazmín también necesita sus cuidados especiales y su tiempo para florecer.

La mayoría de las plantas que crecen de forma natural en el exterior pueden desarrollarse normalmente con precipitaciones. Si en su zona escasean las precipitaciones, considere la posibilidad de regar esas plantas, sobre todo de jazmín, adecuadamente cada 2 semanas durante la primavera y el otoño. En verano es necesario regar con más frecuencia.

Cómo y cada cuanto regar el jazmín en primavera

Durante la primavera, el jazmín atraviesa su etapa de crecimiento más activa. En esta época, se recomienda regar cada 2 a 3 días, asegurando que el sustrato se mantenga húmedo pero nunca encharcado. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, mientras que la falta de riego puede hacer que los brotes se marchiten antes de abrir.

jazmín Un programa de riego predeterminado no siempre es suficiente durante la primavera y menos en verano, cuando las necesidades de agua de esta planta son mayores. Para que tengan un buen cuidado sigue estos consejos de riego.

Un buen truco es comprobar la humedad del suelo con los dedos: si la capa superior está seca, es momento de regar. En días muy calurosos o ventosos, puede ser necesario aumentar la frecuencia a diario, especialmente si el jazmín está en maceta, ya que el sustrato se seca más rápido que en el jardín.

Además, es importante regar directamente en la base de la planta, evitando mojar las flores y hojas para prevenir la aparición de hongos. Complementar el riego con un abonado orgánico cada 15 días ayudará a que el jazmín mantenga un follaje verde intenso y una floración continua. Para ello ten en cuenta: