Cómo ahuyentar mosquitos e insectos mezclando clavo de olor y alcohol: el poderoso truco

Por qué hay que mezclar clavo de olor con alcohol

mosquito Los mosquitos aparecen cuando llega el calor a partir de la primavera y durante todo el verano. Sin embargo, para que no te molesten puedes aplicar un truco desde ahora y ahuyentarlos.

El clavo de olor posee un aroma intenso que resulta muy desagradable para los insectos, en especial para los mosquitos. Su compuesto activo, el eugenol, actúa como repelente natural y antimicrobiano.

Por su parte, el alcohol potencia la difusión del aroma del clavo en el ambiente, haciendo que la mezcla sea aún más eficaz. Además, ayuda a mantener la fórmula por más tiempo sin que se altere.

Cuando se mezclan ambos ingredientes y se dejan macerar, el alcohol se impregna del eugenol y actúa como difusor. Al rociar la preparación en cualquier parte de la casa, el olor intenso repulsa a mosquitos, moscas y hormigas, creando una barrera natural sin necesidad de insecticidas químicos.

Chau mosquitos en 4 pasos

Para hacer este repelente antimosquitos necesitarás: 1 taza de alcohol (puede ser etílico o de colonia) -20 clavos de olor enteros -1 recipiente con tapa o frasco de vidrio.

La preparación o el paso a paso es muy sencillo:

Colocá los clavos de olor dentro del frasco. Agregá el alcohol y cerrá bien el envase. Dejá reposar la mezcla durante 24 a 48 horas para que el alcohol absorba las propiedades y el aroma del clavo. Luego, podés colocar la preparación en un pulverizador y rociarla en las zonas donde suelen aparecer los mosquitos.

Con este truco podés pulverizar la mezcla en puertas, ventanas, cortinas y rincones. También podés empapar algodones o esponjas con el líquido y dejarlos en distintos puntos de la casa.

Es ideal para colocar cerca de la cama, en la cocina o el baño, donde suelen concentrarse más los insectos. Si querés potenciar el efecto de este truco, podés agregar unas gotas de aceite esencial de citronela, eucalipto o lavanda, que también son repelentes naturales.