Cómo ahuyentar mosquitos e insectos mezclando clavo de olor y alcohol: el poderoso truco

Con la primavera, los días se vuelven más cálidos, florecen las plantas y también regresan los molestos mosquitos. Estos insectos no solo molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades. Sin embargo, hay un truco que está ganando popularidad por su eficacia y bajo costo: mezclar clavo de olor con alcohol como repelente para eliminarlos.
Casi todas las personas han sido picadas por mosquitos. Los mosquitos pueden propagar patógenos (microbios) a través de las picaduras. Vuelan de un lugar a otro, están por toda la casa, por todo el jardín, escondidos en las esquinas, por lo que es difícil mantenerlos fuera de ciertas áreas cuando hay una gran población en su comunidad.
Ni hablar de lo molesto que es querer llegar a descansar y al dormir que el mosquito se pasee por todos los rincones de las habitaciones. Si no quieres que esto siga ocurriendo hay que eliminarlos desde ya para que en el verano su plaga no sea peor. Para ello, solo necesitas dos ingredientes y verás como se irán sin dejar rastros.
Por qué hay que mezclar clavo de olor con alcohol
El clavo de olor posee un aroma intenso que resulta muy desagradable para los insectos, en especial para los mosquitos. Su compuesto activo, el eugenol, actúa como repelente natural y antimicrobiano.
Por su parte, el alcohol potencia la difusión del aroma del clavo en el ambiente, haciendo que la mezcla sea aún más eficaz. Además, ayuda a mantener la fórmula por más tiempo sin que se altere.
Cuando se mezclan ambos ingredientes y se dejan macerar, el alcohol se impregna del eugenol y actúa como difusor. Al rociar la preparación en cualquier parte de la casa, el olor intenso repulsa a mosquitos, moscas y hormigas, creando una barrera natural sin necesidad de insecticidas químicos.
Chau mosquitos en 4 pasos
Para hacer este repelente antimosquitos necesitarás: 1 taza de alcohol (puede ser etílico o de colonia) -20 clavos de olor enteros -1 recipiente con tapa o frasco de vidrio.
La preparación o el paso a paso es muy sencillo:
- Colocá los clavos de olor dentro del frasco.
- Agregá el alcohol y cerrá bien el envase.
- Dejá reposar la mezcla durante 24 a 48 horas para que el alcohol absorba las propiedades y el aroma del clavo.
- Luego, podés colocar la preparación en un pulverizador y rociarla en las zonas donde suelen aparecer los mosquitos.
Con este truco podés pulverizar la mezcla en puertas, ventanas, cortinas y rincones. También podés empapar algodones o esponjas con el líquido y dejarlos en distintos puntos de la casa.
Es ideal para colocar cerca de la cama, en la cocina o el baño, donde suelen concentrarse más los insectos. Si querés potenciar el efecto de este truco, podés agregar unas gotas de aceite esencial de citronela, eucalipto o lavanda, que también son repelentes naturales.