Colgar citronela en las puertas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Lo que hace este aroma es enmascarar a los distintos olores que atraen a estos insectos, funcionando de muchas maneras. En este caso, se da a conocer como un "adorno" en las puertas de casa.

La citronela, colocada en las puertas de casa, se considera una opción de protección natural y libre de químicos agresivos, lo que la hace adecuada para hogares con niños, mascotas o personas sensibles.

Mosquitos (2) La primavera es la época en donde comienzan a aparecer los mosquitos.

Si no quieres colocar citronela en los picaportes, puedes directamente colocar la planta en lugares estratégicos, utilizar las famosas velas de citronella o aerosoles.

Ya lo sabes, si quieres utilizar elementos naturales para ahuyentar a los mosquitos en casa, puedes recurrir a la planta de citronela. Si este truco casero no funciona, deberás contactar a un especialista o recurrir a los productos químicos tradicionales.

Plantas que ahuyentan a los mosquitos