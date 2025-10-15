Debes cambiarlo: el tipo de material presente en cualquier baño y que se arruina rápido

baño (1) Cuando la decoración de tu baño está fuera de moda, no te gusta o simplemente la humedad lo están destruyendo, debes actuar cuanto antes.

Cuidado y durabilidad de los materiales de baño

Los materiales más sensibles al envejecimiento son aquellos blandos, porosos o poco resistentes al agua, como el yeso pintado, la madera sin tratar o ciertos revestimientos continuos. Al ser materiales “vivos”, necesitan siempre una capa protectora impermeabilizante que selle los poros y evite la absorción de humedad.

Sin esa protección, el baño puede mostrar rápidamente manchas, grietas o desprendimientos de pintura, e incluso generar ambientes propicios para el moho. Los especialistas de diseño de interior recomiendan un mantenimiento periódico cada 3 a 5 años, dependiendo del uso y la ventilación del espacio, para conservar la resistencia y la estética original de los materiales.

Además, la durabilidad no depende solo de la calidad del material, sino también del cuidado diario. El uso de productos de limpieza demasiado agresivos puede deteriorar las superficies, eliminando capas protectoras y dañando el acabado. A largo plazo, esto acorta la vida útil de los revestimientos y aumenta los costos de reparación.

arreglar el baño Si lo que buscas es un baño estiloso y duradero, deberás tener en cuenta que materiales usar en él y la correcta instalación.

La alternativa más inteligente es apostar por limpiadores suaves y ecológicos, que respeten tanto los materiales como la salud de quienes habitan el hogar. Mantener la ventilación adecuada, sellar las juntas y realizar limpiezas regulares con productos neutros puede extender la vida útil de tu baño durante años.

Los materiales que envejecen mejor y mantienen su aspecto con los años

El porcelánico es siempre una apuesta segura frente al uso, los químicos o la humedad.

Si lo que buscas es un baño más natural y armónico, opta por materiales nobles y reparables, como la madera.

más natural y armónico, opta por nobles y reparables, como la madera. Los revestimientos continuos de base natural funcionan como reguladores de humedad.

Sin embargo, un aspecto fundamental es que incluso los materiales más resistentes, como las baldosas cerámicas, pueden dar problemas si no se colocan de forma correcta. Una junta mal realizada o una pieza mal fijada puede acabar generando filtraciones, moho o desprendimientos. Por ende, además de los materiales, la instalación es fundamental.