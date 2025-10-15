El árbol del que "brota" oro: lo extrae desde el suelo y lo libera por sus hojas

Las bacterias implicadas pertenecen al género Cupriavidus metallidurans, conocidas por sobrevivir en ambientes con altas concentraciones de metales pesados. Al entrar en contacto con iones de oro, estas bacterias los transforman en partículas sólidas como mecanismo de defensa, evitando su toxicidad. El resultado es un proceso biológico que literalmente convierte el suelo en oro, aunque en cantidades ínfimas.

Árbol oro (2)

La importancia de que estos árboles extraigan oro con sus raíces

A simple vista, ningún árbol finlandés brilla como si tuviera pepitas en sus ramas. Sin embargo, las nanopartículas de oro presentes en sus tejidos son lo suficientemente detectables mediante microscopía avanzada o análisis químico. Este hallazgo no solo tiene implicancias científicas, sino también económicas: podría revolucionar la minería sostenible y ayudar a localizar nuevos yacimientos sin dañar el medioambiente.

En un país donde los bosques cubren casi el 75 % del territorio, la idea de que sus árboles escondan oro añade una nueva capa de magia al paisaje nórdico. Lo que antes parecía un cuento fantástico hoy se confirma como un delicado equilibrio entre la vida vegetal y la química del planeta. Y así, los árboles de Finlandia nos recuerdan que la naturaleza todavía guarda secretos que brillan, incluso sin necesidad de luz.