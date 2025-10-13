Plantó cientos de árboles para delimitar una frontera: tiene más de 300 años y es un símbolo de colonización

Uno de los ejemplos más sorprendentes es el de quienes utilizaron árboles para definir una frontera en disputa, convirtiendo esta acción en un símbolo de colonización que ha perdurado por más de 300 años. Esta estrategia muestra cómo la naturaleza se convirtió en una herramienta para afirmar poder y reclamar territorios.

Arboles (1) Van Riebeeck’s Hedge es más que una simple plantación, simboliza las complejidades de la colonización y sus repercusiones en la sociedad sudafricana.

Van Riebeeck’s Hedge es una cerca natural formada por árboles de almendra silvestre (Brabejum stellatifolium) plantados en 1660 por Jan van Riebeeck, un funcionario de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.