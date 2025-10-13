Árboles plantados a lo largo de cientos de kilómetros marcaron una polémica frontera. A lo largo de la historia, la delimitación de fronteras ha sido un desafío tanto político como territorial, y para consolidar sus dominios, algunos países recurrieron a métodos ingeniosos y duraderos que dejaron huellas visibles hasta hoy.
Uno de los ejemplos más sorprendentes es el de quienes utilizaron árboles para definir una frontera en disputa, convirtiendo esta acción en un símbolo de colonización que ha perdurado por más de 300 años. Esta estrategia muestra cómo la naturaleza se convirtió en una herramienta para afirmar poder y reclamar territorios.
Plantó cientos de árboles para delimitar una frontera: tiene más de 300 años y es un símbolo de colonización
Van Riebeeck’s Hedge es una cerca natural formada por árboles de almendra silvestre (Brabejum stellatifolium) plantados en 1660 por Jan van Riebeeck, un funcionario de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.
Su propósito era delimitar la frontera oriental del asentamiento colonial en el Cabo de Buena Esperanza, separando las tierras ocupadas por los colonos de las utilizadas por los pueblos indígenas Khoikhoi. Esta barrera física tenía la intención de controlar el acceso y movimiento de las comunidades originarias, reflejando las dinámicas de poder y exclusión de la época.
Como es esta frontera de árboles de almendro
- Función simbólica y práctica: más allá de su propósito como barrera física, estos árboles representaba una manifestación de la segregación y control colonial.
- Preservación histórica: actualmente, se pueden observar secciones de esta cerca en el Jardín Botánico Nacional Kirstenbosch, declarado Monumento Nacional.
- Controversia contemporánea: para algunos, estos árboles sigue siendo un recordatorio tangible de las políticas de segregación y dominación, incluso después de más de 300 años.
- Legado en la memoria colectiva: aunque fue declarada Monumento Nacional en 1936, desde 2001 ha sido objeto de vandalismo, reflejando las tensiones persistentes sobre su significado y legado.
- Plantar especies resistentes de estos árboles cambió parcialmente los ecosistemas locales, introduciendo barreras vegetales que influyeron en la distribución de fauna y flora de la región durante décadas.