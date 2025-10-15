Banco Nación comenzó en agosto a pagar intereses en las cuentas sueldo de sus clientes. Desde ese momento son muchos los titulares que se preguntan ¿cuánto gano si dejo $200.000 en mi cuenta del Banco Nación?.
Cuánto gano si dejo $200.000 en mi cuenta del Banco Nación
El Banco Nación paga un interés del 32% anual a quienes dejen un saldo de dinero en sus cuentas
La iniciativa del Banco Nación se suma a una práctica muy común entre los clientes: la transferencia de dinero de la cuenta corriente o sueldo a billeteras virtuales que, desde hace ya un tiempo largo, pagan un retorno por tener saldo en la cuenta.
¿Cuánto gano si dejo $200.000 en la cuenta del Banco Nación?
El Banco Nación tiene beneficios en combustibles en casi todas las estaciones de servicio que operan en Argentina y otras promociones.
Lo importante es que en el rubro billeteras virtuales Banco Nación, que está asociado a MODO, tenía una estrategia retrasada para que los pequeños ahorristas dejaran el dinero en la cuenta y no se lo llevaran a otra billetera digital en busca de una renta que, por modesta, nunca es despreciable.
Si bien Banco Nación ofrece una alta tasa de interés en los plazo fijos a 30, 60 y 90 días y también tiene una línea de créditos hipotecarios existe la desventaja de tener que esperar este tiempo para tener disponible el dinero.
No obstante, si se deja un saldo en cuenta, genera una renta por día, por mes y por año. La tasa para quienes elijan esta opción es del 32% anual al 15 de octubre (se ha mantenido así desde agosto)
Quienes dejan $200.000 en la cuenta sueldo del Banco Nación ganan:
- Por año: $64.000,00
- Por mes: $5.260,27
- Por día: $175,34
No hay que olvidar que las fluctuaciones de la tasa de interés que paga Banco Nación para dinero en cuenta puede darse incluso de manera diaria, por lo que el monto final de retorno también puede fluctuar, principalmente cundo es más de 30 días.