Banco Nación MODO: ahorro de $90.000 en combustibles durante octubre

La promoción de ahorro en combustible, válida de viernes a domingo hasta el 30 de noviembre en la República Argentina, está dirigida a clientes que realicen pagos exclusivamente a través de MODO BNA+ utilizando sus Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard del Banco de la Nación Argentina (BNA). No están incluidas las tarjetas de débito.

¿Cuánto dinero en combustible debo cargar para ahorrar $15.000?

El reintegro tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (considerando su CUIT) a lo largo de cada mes calendario. Para acceder a este descuento hay que cargar no menos de $50.000.

Para acceder al beneficio, es necesario escanear el código QR de MODO que proporcionará el empleado de la estación de servicio adherida y seleccionar las tarjetas participantes, ya que no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta.

Banco Nacion combustibles descuento.jpg Los clientes de Banco Nación accederán a un gran descuento si pagan con MODO este viernes, sábado o domingo. Freepik.

Si bien el descuento es mensual (y se puede usar un solo fin de semana al mes), está la posibilidad de cargar en estaciones de seis petroleras distintas y de esta manera ahorrar hasta $90.000 por mes si se aprovechan todos los descuentos.

El mecanismo de devolución establece que la acreditación del reintegro se efectuará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que concretó la compra. Es importante destacar que si se utiliza más de un medio de pago, el reintegro se aplicará hasta alcanzar el tope mencionado. Además, en caso de compras efectuadas por titulares adicionales de la tarjeta, estos deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el beneficio.