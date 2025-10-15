Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 50 millones de pesos en octubre

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

creditos hipotecarios banco nacion 2 Hay una serie de condiciones que el Banco Nación impone para solicitar un crédito hipotecario.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: ¿continúan disponibles?

La gran duda que gira en torno a los créditos hipotecarios, surge a partir de la inestabilidad económica que se está viviendo a nivel nacional desde hace ya algunas semanas. El Banco Nación es una de las entidades bancarias que más consultas reciben a diario sobre estos préstamos.

Muchos bancos han optado por modificar parte de sus condiciones, como por ejemplo la tasa de interés anual, y otros hasta han decidido suspender el servicio de préstamos para viviendas. El Banco Nación, en cambio, tomó la medida de mantener sus tasas, aunque sí ha restringido el cupo de personas habilitadas para solicitar créditos hipotecarios.

El Banco Nación continúa con los créditos hipotecarios habilitados, pero modificó su scoring, que es un indicador que pone una "vara" que se debe cumplir para poder solicitar el préstamo. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.

Cómo tener un buen scoring para un crédito hipotecario:

Tener un historial impecable

Mucho consumo de tarjeta

Tener créditos previos

Pagos al día

creditos hipotecarios banco nacion 3 El scoring es la manera que tienen los bancos para definir qué persona es apta para solicitar un crédito hipotecario.

Previamente, para que una persona pudiese acceder a un crédito hipotecario, se solicitaba entre 400 y 700 puntos de scoring. En las últimas semanas, este número habría subido por arriba de los 900, aunque ninguna entidad bancaria ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 50 millones de pesos en octubre

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $50.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $253.343